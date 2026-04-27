俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。【写真】キャスト変更も…新たな相関図を公開！第5週では、りんと直美が入学する「梅岡女学校付属看護婦養成所」が新たな舞台となる。一方で相関図からは、りんと離縁した奥田亀吉（三浦貴大）や母・貞（根岸季衣）、