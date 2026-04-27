お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（36）が26日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。ポーカーで日本ランキング1位になっていると明かした。番組冒頭、MCの高田純次から「ポーカーで1億儲けたって」と言われ「1億も儲けていないですよ」と否定も、「この間、済州島の大会で400万円勝たせていただきました」と明かし「まだまだ、そんな大したあれじゃない」と語った。だが、「ラッキー