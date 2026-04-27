元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が「マダニ」にかまれたことを報告し、反響を呼んでいる。丸山は２５日にインスタグラムで「自宅に戻り、夕方前だったのでお家の庭に庭に雑草がすごすぎて、片っ端から抜いてお家に入ったあとに、、、なんかお腹がちくちくするなと見てみたら、あれ？イボかな？てなるような小さいあづきみたいなのがついていて、、、最初払った時に払えなくて激痛でよくよく見たらマダニでした