27日午前5時24分ごろ北海道・十勝地方で地震があり、浦幌町で震度5強が観測されました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はないということです。気象庁によりますと、午前5時24分ごろ、十勝地方南部を震源とした強い地震がありました。震源の深さはおよそ80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定され、震度5強が、北海道浦幌町、震度5弱が、新冠町、震度4が千歳市、当別町青森県階上町などとなっています