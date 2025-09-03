U-17日本代表、「国際ユースサッカーin新潟」出場メンバー20名を発表！同世代のウェールズやオーストラリアと対戦
日本サッカー協会（JFA）は2日、9月8日（月）に集合し第27回国際ユースサッカーin新潟に臨むU-17日本代表メンバー20名を発表した。
チームを率いるのは小野信義監督。招集リストは以下の通り。
GK：
1．平野稜太（大分トリニータU-18）
12．齋藤陽乃心（セレッソ大阪U-18）
DF：
2．佐藤桜久（柏レイソルU-18）
13．土井口立（ヴィッセル神戸U-18）
3．吉川晴翔（柏レイソルU-18）
5．松本優輝（ファジアーノ岡山U-18）
4．森井莉人（サンフレッチェ広島F.Cユース）
15．倉橋幸暉（鹿島アントラーズユース）
20．熊田佳斗（RB大宮アルディージャU18）
17．原田爽潤（東京ヴェルディユース）
16．児山雅稀（帝京長岡高）
MF：
10．西岡健斗（ジュビロ磐田U-18）
7．中島大翔（RB大宮アルディージャU18）
8．恒吉良真（名古屋グランパスU-18）
19．井内亮太朗（ヴィッセル神戸U-18）
6．小田脩人（川崎フロンターレU-18）
14．小枝朔太郎（ジュビロ磐田U-18）
FW：
9．齋藤翔（横浜FCユース）
11．安西来起（ファジアーノ岡山U-18）
18．永添功樹（セレッソ大阪U-18）
吉田湊海（鹿島アントラーズユース）や長南開史（柏レイソルU-18）など、U-17日本代表の主力メンバーは3日（水）からフランスで開催されるリモージュ国際大会に参加しており、こちらはいわゆる“Bチーム”。
11日（木）から行われる第27回国際ユースサッカーin新潟では、同世代のウェールズ代表、新潟選抜、オーストラリア代表と対戦する。