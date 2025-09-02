見上愛が23区新アンバサダーに就任！秋冬最新スタイルを披露
上質なスタンダードを提案するレディースブランド「23区」は、2025年秋から俳優・見上愛さんを新アンバサダーに迎えました。WEBムービー「THE STANDARD，NEW ME」をはじめ、メイキングやインタビュー動画も公開され、10パターンの秋冬スタイルで新しい23区の世界観を披露。世代を超えて愛される上質なベーシックに出会える季節がやってきました♪
見上愛が纏う23区の秋冬スタイル
今回のWEBムービーでは「QUIET / 冬の静寂」を中心に、知性や気品をテーマにした全10LOOKを展開。
例えば、チェック柄ジャケットにロングコートを合わせたモードな装いから、キャメルポンチョ×デニムのカジュアルスタイルまで、多彩な表情を披露しています。
価格帯は\6,930～\69,960（税込）と幅広く、帽子やバッグ、グローブなどの小物も充実。見上さんの洗練された着こなしが、秋冬の着こなしのヒントになります。
セサミストリートマーケット新作♡カフェ気分を味わえるスイーツモチーフ登場
WEBムービー＆動画で魅力を深堀り
WEBムービー「THE STANDARD，NEW ME」（15秒）は、白を基調とした空間で冬の静寂を映し出す演出が印象的。
また、撮影の合間の素顔が見られるメイキング動画、就任の感想や挑戦したい役柄を語るインタビュー動画も同時公開されています。
ファッションだけでなく、見上さんの人柄にも触れられるコンテンツとして必見です。YouTubeと公式サイトでチェックできます♡
グラフィックに映える全10LOOK
LOOK1 ＜QUIET / 冬の静寂＞
＜ラインアップ＞
COAT［SCWOGW0511］：69,960円（税込）10月末発売予定
SHIRT［BLWOGW0421］：20,900円（税込）９月末発売予定
CUT&SEWN［KKWOGW0036］：11,990円（税込）９月末発売予定
PANTS［PRWOGW0421］：22,990円（税込）９月末発売予定
HAT［HT3DGA0302］：7,920円（税込）販売中
BELT［YR3DGA0204］：12,980円（税込）販売中
ARM WARMERS［ZZ3DGW0453］：9,900円（税込）9月末発売予定
SHOES［SE3DGA0203］：31,900円（税込）販売中
LOOK2 ＜QUIET / 冬の静寂＞
＜ラインアップ＞
JACKET［JKWOGW0412］：49,940円（税込）９月末発売予定
KNIT［KR23GW0454］：15,950円（税込）９月末発売予定
HAT［HT3DGA0301］：6,930円（税込）販売中
BAG［BO3DGA0206］：18,920円（税込）販売中
GLOVES［ZZ3DGW0504］：18,920円（税込）10月末発売予定
LOOK3 ＜QUIET / 冬の静寂＞
＜ラインアップ＞
KNIT（サックス）［KRWOGW0450］：29,920円（税込）9月末発売予定
KNIT（ライトグレー）［KRWOGW0451］：28,930円（税込）9月末発売予定
KNIT（イエロー）［KRWOGW0452］：29,920円（税込）9月末発売予定
KNIT（インクブルー）［KRWOGW0451］：28,930円（税込）9月末発売予定
SKIRT［SKWOGA0306］：26,950円（税込）販売中
LOOK4 ＜QUIET / 冬の静寂＞
＜ラインアップ＞
COAT［SCWOGW0409］：54,890円（税込）9月末発売予定
KNIT［KRWOGW0452］：29,920円（税込）9月末発売予定
PANTS［PR23GA0221］：20,900円（税込）販売中
BAG［BO3DGW0501］：15,950円（税込）10月末発売予定
LOOK5 ＜QUIET / 冬の静寂＞
＜ラインアップ＞
KNIT［KRWOGA0361］：31,900円（税込）販売中
PANTS［PRWOGW0415］：23,980円（税込）9月末発売予定
SHOES［SE3DGA0201］：26,950円（税込）販売中
LOOK6 ＜EASE / 抜け感＞
＜ラインアップ＞
JACKET［JKWOGA0224］：31,900円（税込）販売中
PANTS［PRWOGA0225］：25,960円（税込）販売中
SHOES［SE3DGA0203］：31,900円（税込）販売中
LOOK7 ＜EASE / 抜け感＞
＜ラインアップ＞
OUTER［CMWOGW0503］：36,960円（税込）10月末発売予定
SHIRT［BL23GA0310］：17,930円（税込）販売中
BLOUSE［BLWOGA0314］：21,890円（税込）販売中
SKIRT［SKWOGW0413］：27,940円（税込）9月末発売予定
ARM WARMERS［ZZ3DGW0453］：9,900円（税込）9月末発売予定
LOOK8 ＜GRACE / 知的＞
＜ラインアップ＞
KNIT［KRWOGW0460］：31,900円（税込）9月末発売予定
KNIT［KRWOGW0554］：36,960円（税込）10月末発売予定
SHIRT［BLWOGA0312］：20,900円（税込）販売中
BUSTIER［ZZ3DGW0451］：17,930円（税込）9月末発売予定
PANTS［PRWOGW0550］：25,960円（税込）10月末発売予定
GLOVES［ZZ3DGW0504］：18,920円（税込）10月末発売予定
LOOK9 ＜GRACE / 知的＞
＜ラインアップ＞
SHIRT［BLWOGA0301］：20,900円（税込）販売中
ONE-PIECE［OPWOGA0301］：29,920円（税込）販売中
PANTS［PRWOGA0301］：23,980円（税込）販売中
HAT［HT3DGW0502］：7,920円（税込）10月末発売予定
GLOVES［ZZ3DGW0503］：13,970円（税込）10月末発売予定
BAG［BO3DGA0203］：19,910円（税込）販売中
SHOES［SE3DGW0302］：29,920円（税込）販売中
LOOK10 ＜LUXE / 気品＞
＜ラインアップ＞
BLOUSE［BLV8GW0944］：49,940円（税込）9月末発売予定
BLOUSE［BLV8GA0934］：39,930円（税込）販売中
PANTS［PRV8GA0937］：49,940円（税込）販売中
SHOES［SE3DGA0201］：26,950円（税込）販売中
LOOK1～LOOK10では、アウター、ニット、シャツ、パンツ、スカート、ワンピースまで豊富なラインナップを披露。
発売時期も9月末から10月末と段階的に展開され、今秋冬のワードローブに加えたいアイテムが揃います。
たとえばLOOK4の\54,890（税込）のコートやLOOK8の\36,960（税込）のニットは、大人女性の品格を高める一着。
23区ならではの「上質×洗練」が詰まった全コーディネートは、ぜひ公式サイトで確認してください。
見上愛と23区が描く新しいスタンダード
「23区」が見上愛さんを迎えたことで、2025年秋冬はさらに魅力的なシーズンになりそうです。
10LOOKのスタイルや動画はもちろん、大阪・阪急うめだ本店の屋外広告でもその世界観を体感可能。
世代を超えて愛される「スタンダードを昇華する服」が、あなたの日常をアップデートしてくれるはずです。秋冬の新しい一歩を、23区とともに歩んでみませんか？