見上愛が23区新アンバサダーに就任！秋冬最新スタイルを披露

上質なスタンダードを提案するレディースブランド「23区」は、2025年秋から俳優・見上愛さんを新アンバサダーに迎えました。WEBムービー「THE STANDARD，NEW ME」をはじめ、メイキングやインタビュー動画も公開され、10パターンの秋冬スタイルで新しい23区の世界観を披露。世代を超えて愛される上質なベーシックに出会える季節がやってきました♪

見上愛が纏う23区の秋冬スタイル

今回のWEBムービーでは「QUIET / 冬の静寂」を中心に、知性や気品をテーマにした全10LOOKを展開。

例えば、チェック柄ジャケットにロングコートを合わせたモードな装いから、キャメルポンチョ×デニムのカジュアルスタイルまで、多彩な表情を披露しています。

価格帯は\6,930～\69,960（税込）と幅広く、帽子やバッグ、グローブなどの小物も充実。見上さんの洗練された着こなしが、秋冬の着こなしのヒントになります。

WEBムービー＆動画で魅力を深堀り

WEBムービー「THE STANDARD，NEW ME」（15秒）は、白を基調とした空間で冬の静寂を映し出す演出が印象的。

また、撮影の合間の素顔が見られるメイキング動画、就任の感想や挑戦したい役柄を語るインタビュー動画も同時公開されています。

ファッションだけでなく、見上さんの人柄にも触れられるコンテンツとして必見です。YouTubeと公式サイトでチェックできます♡

グラフィックに映える全10LOOK

LOOK1 ＜QUIET / 冬の静寂＞

＜ラインアップ＞

COAT［SCWOGW0511］：69,960円（税込）10月末発売予定

SHIRT［BLWOGW0421］：20,900円（税込）９月末発売予定

CUT&SEWN［KKWOGW0036］：11,990円（税込）９月末発売予定

PANTS［PRWOGW0421］：22,990円（税込）９月末発売予定

HAT［HT3DGA0302］：7,920円（税込）販売中

BELT［YR3DGA0204］：12,980円（税込）販売中

ARM WARMERS［ZZ3DGW0453］：9,900円（税込）9月末発売予定

SHOES［SE3DGA0203］：31,900円（税込）販売中

LOOK2 ＜QUIET / 冬の静寂＞

＜ラインアップ＞

JACKET［JKWOGW0412］：49,940円（税込）９月末発売予定

KNIT［KR23GW0454］：15,950円（税込）９月末発売予定

HAT［HT3DGA0301］：6,930円（税込）販売中

BAG［BO3DGA0206］：18,920円（税込）販売中

GLOVES［ZZ3DGW0504］：18,920円（税込）10月末発売予定

LOOK3 ＜QUIET / 冬の静寂＞



＜ラインアップ＞

KNIT（サックス）［KRWOGW0450］：29,920円（税込）9月末発売予定

KNIT（ライトグレー）［KRWOGW0451］：28,930円（税込）9月末発売予定

KNIT（イエロー）［KRWOGW0452］：29,920円（税込）9月末発売予定

KNIT（インクブルー）［KRWOGW0451］：28,930円（税込）9月末発売予定

SKIRT［SKWOGA0306］：26,950円（税込）販売中

LOOK4 ＜QUIET / 冬の静寂＞



＜ラインアップ＞

COAT［SCWOGW0409］：54,890円（税込）9月末発売予定

KNIT［KRWOGW0452］：29,920円（税込）9月末発売予定

PANTS［PR23GA0221］：20,900円（税込）販売中

BAG［BO3DGW0501］：15,950円（税込）10月末発売予定

LOOK5 ＜QUIET / 冬の静寂＞



＜ラインアップ＞

KNIT［KRWOGA0361］：31,900円（税込）販売中

PANTS［PRWOGW0415］：23,980円（税込）9月末発売予定

SHOES［SE3DGA0201］：26,950円（税込）販売中

LOOK6 ＜EASE / 抜け感＞



＜ラインアップ＞

JACKET［JKWOGA0224］：31,900円（税込）販売中

PANTS［PRWOGA0225］：25,960円（税込）販売中

SHOES［SE3DGA0203］：31,900円（税込）販売中

LOOK7 ＜EASE / 抜け感＞



＜ラインアップ＞

OUTER［CMWOGW0503］：36,960円（税込）10月末発売予定

SHIRT［BL23GA0310］：17,930円（税込）販売中

BLOUSE［BLWOGA0314］：21,890円（税込）販売中

SKIRT［SKWOGW0413］：27,940円（税込）9月末発売予定

ARM WARMERS［ZZ3DGW0453］：9,900円（税込）9月末発売予定

LOOK8 ＜GRACE / 知的＞



＜ラインアップ＞

KNIT［KRWOGW0460］：31,900円（税込）9月末発売予定

KNIT［KRWOGW0554］：36,960円（税込）10月末発売予定

SHIRT［BLWOGA0312］：20,900円（税込）販売中

BUSTIER［ZZ3DGW0451］：17,930円（税込）9月末発売予定

PANTS［PRWOGW0550］：25,960円（税込）10月末発売予定

GLOVES［ZZ3DGW0504］：18,920円（税込）10月末発売予定

LOOK9 ＜GRACE / 知的＞

＜ラインアップ＞

SHIRT［BLWOGA0301］：20,900円（税込）販売中

ONE-PIECE［OPWOGA0301］：29,920円（税込）販売中

PANTS［PRWOGA0301］：23,980円（税込）販売中

HAT［HT3DGW0502］：7,920円（税込）10月末発売予定

GLOVES［ZZ3DGW0503］：13,970円（税込）10月末発売予定

BAG［BO3DGA0203］：19,910円（税込）販売中

SHOES［SE3DGW0302］：29,920円（税込）販売中

LOOK10 ＜LUXE / 気品＞

＜ラインアップ＞

BLOUSE［BLV8GW0944］：49,940円（税込）9月末発売予定

BLOUSE［BLV8GA0934］：39,930円（税込）販売中

PANTS［PRV8GA0937］：49,940円（税込）販売中

SHOES［SE3DGA0201］：26,950円（税込）販売中

LOOK1～LOOK10では、アウター、ニット、シャツ、パンツ、スカート、ワンピースまで豊富なラインナップを披露。

発売時期も9月末から10月末と段階的に展開され、今秋冬のワードローブに加えたいアイテムが揃います。

たとえばLOOK4の\54,890（税込）のコートやLOOK8の\36,960（税込）のニットは、大人女性の品格を高める一着。

23区ならではの「上質×洗練」が詰まった全コーディネートは、ぜひ公式サイトで確認してください。

見上愛と23区が描く新しいスタンダード

「23区」が見上愛さんを迎えたことで、2025年秋冬はさらに魅力的なシーズンになりそうです。

10LOOKのスタイルや動画はもちろん、大阪・阪急うめだ本店の屋外広告でもその世界観を体感可能。

世代を超えて愛される「スタンダードを昇華する服」が、あなたの日常をアップデートしてくれるはずです。秋冬の新しい一歩を、23区とともに歩んでみませんか？