この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

田端信太郎氏は、自身のYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」で公開した動画「【株ライブ】メタプラ株主総会でも、株価大幅下落w＞毎朝8:45からその日の株価を動かすニュースを田端が斬る！」で、メタプラネットの株価動向、日本の投資報道、経営者評価、不動産・エネルギー政策などについて見解を述べた。



メタプラネットの戦略に関しては、「ビットコイン買うだけだったら何の差別化もない」と指摘。投資関連のテレビ報道にも言及し、経済ドキュメンタリー番組『ガイアの夜明け』における奥野社長の扱いについて「レベル低いよ、何が絶賛だよ。パフォーマンスちゃんと映せよ」と述べ、内容の妥当性に疑問を示した。



メディア関係者の投資行動については、「メディアの人って個別株買っちゃダメなんですよ」と述べ、インサイダー取引（未公表の重要情報を用いる取引）の懸念に触れて、公平性の確保が難しいとした。



経営者評価では、資生堂の魚谷氏を例に挙げ、「資生堂の経営者としてはダメでしょうね。それも株価見たらわかるじゃないですか」と言及。アクセンチュアへの発注増やM&A（合併・買収）の進め方が業績に与えた影響を論じ、経営者の評価は最終的に株価に現れるとの見方を示した。



ポートフォリオ（保有資産の組み合わせ）に含まれる含み損の扱いでは、視聴者に対し「だっせえな。損切りしろよ、さっさと」と促し、「負け組と付き合ってるとこっちも運気下がるわ」と述べ、早期の損切り（損失を確定させて売る判断）の重要性を強調した。



不動産市場については、人口減少下でも魅力ある立地の物件は暴落しないとの見方を示した。インフレとの関係では、国債増発に言及し、不動産価格は上昇していく可能性があると述べた。エネルギーでは、風力発電の前提条件や太陽光の発電効率に疑問を呈し、「結局、原発よ」として、安定供給には原子力発電が必要だと主張した。



以上のように、田端氏は株式市場、報道機関の姿勢、企業経営、不動産、エネルギー政策にわたり、動画内で自身の見解を示した。

