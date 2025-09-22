½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¡¢Ç¯¶â¡Ø»ÙµëÄä»ß¿½½Ð½ñ¡Ù¤ÇÄ´À°¡¡1Ëü±ßÁý¤Ç30Ëü±ßÉéÃ´¤â
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆÈ¿È¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡Ö¡ÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÂ»¡Û½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎ¢µ»¡ªÇ¯¶â»öÌ³½ê¤¬¶µ¤¨¤Ê¤¤¡Ø»ÙµëÄä»ß¿½½Ð½ñ¡Ù¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÚÏ·¸åÇ¯¶â¡Û¡×¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÇ¯¶âÁý³Û¤¬Ç¯´Ö¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤È¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¡²è¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ï¡¢²¬»³¸©ºß½»¤Î¸¨»Þ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢²òÀâ¼Ô¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤¬1Ëü±ßÁý¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯´Ö30Ëü±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Èó²ÝÀÇ¥é¥¤¥ó¤ò¤ï¤º¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸øÅªÇ¯¶â¤ÏÊª²ÁÊÑÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËèÇ¯¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â³Û¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡ÖÈó²ÝÀÇ¤À¤Ã¤¿Êý¤¬°Õ¿Þ¤»¤º²ÝÀÇ¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Î¼ç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¼¡¤Î5ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
1. °åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â¤Îº¹¡§Îã¤È¤·¤Æ²¬»³¸©ÀÖÈØ»Ô¤Ç¤Ï¡¢²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤¬·î57,600±ß¡¢Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ï·î35,400±ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
2. ²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î·Ú¸º¡§Îã¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý149Ëü±ß¤Î¿Í¤¬Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö36,000±ß°Ê¾å·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
3. ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î·Ú¸º¡§À¤ÂÓ½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ7³ä¡¦5³ä¡¦2³ä¤Î·Ú¸º¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
4. ³Æ¼ïµëÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¡§¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤äÊª²Á¹âÆÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¤Î»ÙµëÎã¤¬¤¢¤ë¡£
5. ¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¡§Îã¤È¤·¤ÆÀÖÈØ»Ô¤Î¥¿¥¯¥·¡¼½é¾è¤êÎÁ¶â½õÀ®¤äÇÛ¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹·ô¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹À©ÅÙ¡ÊÇ¯´Ö1,000±ß¤ÇÅÔ±Ä¸òÄÌ¤äÌ±±Ä¥Ð¥¹¤¬¾è¤êÊüÂê¡Ë¤Ê¤É¡£
½»Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ç´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¼ýÆþ¤«¤é·ÐÈñ¤ä³Æ¼ï¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤¬¡Ö½êÆÀ¡×¡Ê²ÝÀÇÈ½Äê¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë³Û¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤êµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Î¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢µëÍ¿¼ýÆþ110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ê¤é½êÆÀ¤¬45Ëü±ß°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¡¢Èó²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌò½ê¤¬ÀäÂÐ¶µ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢Ç¯¶â»Ùµë¤Î°ì»þÄä»ßÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë»ÙµëÄä»ß¿½½Ð½ñ¡Ê°ìÄê´ü´Ö¡¢Ç¯¶â¤Î¼õµë¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¿½ÀÁ½ñ¡Ë¤À¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤¬·î³ÛÌó6Ëü±ß¤Î¿Í¤¬1Ëü±ßÄ¶¤ÇÈó²ÝÀÇ¥é¥¤¥ó¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¡¢1¥«·î¤À¤±Ç¯¶â»Ùµë¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¼ýÆþ¤òÈó²ÝÀÇ´ð½àÆâ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤Î¤¢¤ëÀµ¼°¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¿½¤·½Ð¤ë¤ÈÁÌ¤Ã¤Æ¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙÄä»ß¤·¤¿Ç¯¶â¤Ï¼«Æ°ºÆ³«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÆ³«¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÅ±²ó¿½ÀÁ¡Ê»ÙµëÄä»ß¤ò²ò½ü¤¹¤ë¼êÂ³¤¡Ë¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼êÂ³¤¤òËº¤ì¤ë¤ÈÇ¯¶â¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Æ°²è¤Ï¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤·¤¿ºÝ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¤È¡¢»ÙµëÄä»ß¿½½Ð½ñ¤ò»È¤Ã¤¿Ç¯¼ýÄ´À°¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¼Â¹ÔÁ°¤Ë¼«¿È¤Î¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅ±²ó¿½ÀÁ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÌÀÅÀ¤¬¤¢¤ì¤ÐÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ï¡¢²¬»³¸©ºß½»¤Î¸¨»Þ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢²òÀâ¼Ô¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤¬1Ëü±ßÁý¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯´Ö30Ëü±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Èó²ÝÀÇ¥é¥¤¥ó¤ò¤ï¤º¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸øÅªÇ¯¶â¤ÏÊª²ÁÊÑÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËèÇ¯¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â³Û¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡ÖÈó²ÝÀÇ¤À¤Ã¤¿Êý¤¬°Õ¿Þ¤»¤º²ÝÀÇ¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Î¼ç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¼¡¤Î5ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
1. °åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â¤Îº¹¡§Îã¤È¤·¤Æ²¬»³¸©ÀÖÈØ»Ô¤Ç¤Ï¡¢²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤¬·î57,600±ß¡¢Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ï·î35,400±ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
2. ²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î·Ú¸º¡§Îã¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý149Ëü±ß¤Î¿Í¤¬Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö36,000±ß°Ê¾å·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
3. ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î·Ú¸º¡§À¤ÂÓ½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ7³ä¡¦5³ä¡¦2³ä¤Î·Ú¸º¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
4. ³Æ¼ïµëÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¡§¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤äÊª²Á¹âÆÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¤Î»ÙµëÎã¤¬¤¢¤ë¡£
5. ¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¡§Îã¤È¤·¤ÆÀÖÈØ»Ô¤Î¥¿¥¯¥·¡¼½é¾è¤êÎÁ¶â½õÀ®¤äÇÛ¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹·ô¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹À©ÅÙ¡ÊÇ¯´Ö1,000±ß¤ÇÅÔ±Ä¸òÄÌ¤äÌ±±Ä¥Ð¥¹¤¬¾è¤êÊüÂê¡Ë¤Ê¤É¡£
½»Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ç´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¼ýÆþ¤«¤é·ÐÈñ¤ä³Æ¼ï¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤¬¡Ö½êÆÀ¡×¡Ê²ÝÀÇÈ½Äê¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë³Û¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤êµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Î¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢µëÍ¿¼ýÆþ110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ê¤é½êÆÀ¤¬45Ëü±ß°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¡¢Èó²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌò½ê¤¬ÀäÂÐ¶µ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢Ç¯¶â»Ùµë¤Î°ì»þÄä»ßÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë»ÙµëÄä»ß¿½½Ð½ñ¡Ê°ìÄê´ü´Ö¡¢Ç¯¶â¤Î¼õµë¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¿½ÀÁ½ñ¡Ë¤À¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤¬·î³ÛÌó6Ëü±ß¤Î¿Í¤¬1Ëü±ßÄ¶¤ÇÈó²ÝÀÇ¥é¥¤¥ó¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¡¢1¥«·î¤À¤±Ç¯¶â»Ùµë¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¼ýÆþ¤òÈó²ÝÀÇ´ð½àÆâ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤Î¤¢¤ëÀµ¼°¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¿½¤·½Ð¤ë¤ÈÁÌ¤Ã¤Æ¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙÄä»ß¤·¤¿Ç¯¶â¤Ï¼«Æ°ºÆ³«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÆ³«¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÅ±²ó¿½ÀÁ¡Ê»ÙµëÄä»ß¤ò²ò½ü¤¹¤ë¼êÂ³¤¡Ë¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼êÂ³¤¤òËº¤ì¤ë¤ÈÇ¯¶â¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Æ°²è¤Ï¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤·¤¿ºÝ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¤È¡¢»ÙµëÄä»ß¿½½Ð½ñ¤ò»È¤Ã¤¿Ç¯¼ýÄ´À°¤Î²ÄÇ½À¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¼Â¹ÔÁ°¤Ë¼«¿È¤Î¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅ±²ó¿½ÀÁ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÌÀÅÀ¤¬¤¢¤ì¤ÐÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Ãù¶â¥¼¥í¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¤ËÆ»¶Ú ¸µÎÁÍý¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¸ÇÄêÈñºï¸º¤ÈºÆµ¯¤Î°ìÊâ¤òÉÁ¤¯Æ°²è
Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²66ºÐ¤ÏºÇ¶¯¤« ¼ê¼è¤êÂ»±×Ê¬´ô¤ò¿Þ²ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÅ°Äì¸¡¾Ú
2025Ç¯ÀÇÀ©²þÀµ¤ÇÇ¯¶â·«¾å¤²¤Î¼ê¼è¤êÊÑ²½¡¡´ðÁÃ¹µ½ü³ÈÂç¤È83ºÐ3¤«·î¤ÎÊ¬´ôÅÀ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÆÈ¿È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤äÏ·¸å½àÈ÷¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¢¡¤ª»Å»ö¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤éjapanfv@gmail.com
youtube.com/@by_myself YouTube