金正恩総書記、新設軍需工場を視察 ミサイル量産体制を誇示
北朝鮮国営の朝鮮中央通信は１日、金正恩総書記が８月31日、新たに操業した重要軍需企業所を訪れ、ミサイル総合生産工程を視察したと報じた。金総書記は今回の視察で、国家的なミサイル生産能力の拡充が「党の国防建設方針を体現する戦略的成果」であると強調した。
視察には、党中央委員会の趙春龍書記や金正植第１副部長、張昌河ミサイル総局長らが同行。金総書記は、第８回党大会で示されたミサイル生産拡大計画が５カ年計画の最終年に完遂されたことを「国防力発展の最も核心的な成果」と評価し、各種ミサイルのロット生産に着手したことに満足感を示した。
工場では、新たに設計された自動化生産システムが導入されており、素材準備から部品加工、組立に至る一連の工程を効率化。金総書記は「高い生産性と製品の品質保証を両立させた」と述べ、科学技術に基づく量産体制を称賛した。
さらに金総書記は、近代化した工程の確立によって「ミサイル部隊への計画的配備が保証され、国防科学者と労働者の精神力と知恵の結晶」と評価。今後、第９回党大会で新たに示される展望目標を「無条件で達成しなければならない」と強調した。
総書記は同日、３件の新たなミサイル生産能力展望計画と関連する国防費支出案を承認。ミサイル総局や工場幹部は「戦争抑止力の増大に尽力する」と決意を固めたという。
今回の視察は、北朝鮮が国際的な制裁下にあっても軍需産業の強化を進め、実戦配備に直結する量産体制の確立を誇示する狙いがあるとみられる。
同通信の報道全文は次のとおり。
敬愛する金正恩総書記が新たに操業した重要軍需企業所のミサイル総合生産工程を視察
【平壌９月１日発朝鮮中央通信】朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である敬愛する金正恩同志が８月３１日、新たに操業した重要軍需企業所のミサイル総合生産工程を見て回りながら、総合的な国家ミサイル生産能力の造成実態と展望について確かめた。
朝鮮労働党中央委員会の趙春龍書記、朝鮮労働党中央委員会の金正植第１副部長、朝鮮民主主義人民共和国の張昌河ミサイル総局長、重要ミサイル生産企業所の各支配人、国防工業現代化非常設委員会のメンバーらが同行した。
金正恩総書記は、朝鮮労働党第８回大会が将来的な国家ミサイル武力の運用需要に合わせて示達したミサイル生産能力の拡大造成計画を５カ年計画の最後の年である今年まで成功裏に完遂し、各種ミサイルのロット生産に着手したことについて評価しながら、おそらくこの成果は総括期間の国防力発展計画の遂行においてわが軍需工業部門が収めた最も重要な核心的成果、戦略的成果になるだろうと述べた。
金正恩総書記は、新たに設計された流れ式ミサイル・オートメ化生産工程システムを具体的に確認した。
金正恩総書記は、素材の準備工程から飛翔体製作の各構成要素の加工とさまざまな部分品に対する専門化された精密加工および測定、組立設備で流れ式オートメ化生産システムを構成することで高い生産性を保ち、製品の質的特性を科学技術的に保証できるようにしたという報告を受けて大きな満足の意を表した。
金正恩総書記は、発展志向的なわが軍のミサイル武力の将来的需要を満たせる近代化した生産工程が確立したことで、国家的なミサイル生産能力が飛躍的に成長し、重要ミサイル部隊に対する戦闘定量を計画通り、構想通りに増やせる確固たる保証がもたらされたとし、ミサイル武力を強化するという党の中核的な国防建設方針を貫徹するための闘いで驚異的な変革が起きたのはわれわれの国防科学研究集団と労働者階級の非常に高揚した精神力と知恵と熱情がもたらした明白な結実であると高く評価した。
金正恩総書記は、ミサイル生産部門は第９回党大会が新しく示す展望生産目標を無条件的に受け付け、円滑に貫徹できるよう徹底的に準備されなければならないと強調した。
金正恩総書記は同日、３件の新たなミサイル生産能力展望計画とそれに伴う国防費支出案を批准した。
ミサイル総局と重要ミサイル生産企業所の責任幹部は、強力な戦争抑止手段の幾多の増産成果をもってわが党の強兵建設偉業を支えていく決意を固めた。−−−