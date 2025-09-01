トヨタ新「アクア」の専用仕様登場！ 「35歳以下の人、集まれ！」 初めてのクルマ選び悩まない？ まずはサブスクでKINTOが新キャンペーンを開始

トヨタ「アクア」にUグレード登場！ 同時に新キャンペーンも！

2025年9月1日にKINTOは、新たなキャンペーンを実施することを発表。同日に発表されたトヨタ「アクア（Uグレード）」も対象になるようです。

キャンペーンの名称は「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」というものですが、どのような内容なのでしょうか。

新たな「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」とは？ 新たな「アクア（Uグレード）」も対象に！

クルマ選びには「経済的な心配」や「煩雑な手続き」、さらには「クルマを手にした後に後悔しないか」といった様々な不安要素があります。

とくに初めてのクルマ、さらに若い世代では、こうした不安から最初の一歩を踏み出せない人もいます。

そうしたなかで、KINTOは月額利用料に車両代金だけでなく任意保険や税金、メンテナンスといった車の維持に必要な費用が全て含まれている「サブスクリプションサービス」を展開。

また、初期費用が不要なプランもあり、お金の心配や手続きの手間を気にすることなく、安心してカーライフを始められるのが特徴となっています。

そうしたなかで、KINTOは2025年6月に地域限定で「【U29応援】カーライフおためしキャンペーン」を実施しました。

このキャンペーンは、クルマの必要性や自分との相性などを見極めるための「半年間のおためし利用期間」を組み込んで内容となっています。

このキャンペーンでは申し込んだ43％が「キャンペーンが無ければクルマを保有しなかった」と回答するなどの反響があったといいます。

さらには「自分の地域でも実施してほしい」、「車種のバリエーションを増やしてほしい」、「対象年齢を広げてほしい」という要望も。

こうした反響や要望により、KINTOは対象車種や対象年齢を拡大した「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」を全国で展開することになりました。

今回の「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」では、前回までの「ヤリスクロス（Uグレード）」のみが対象でしたが、今回は車種が拡大。

9月1日に発表された「アクア（一部改良仕様）」にもKINTO専用のUグレードが設定され、これも本キャンペーンの対象に。そのほかでは「アクア」「ヤリス」「ライズ」「ヤリスクロス」「カローラクロス」「シエンタ」も。

さらには初期費用は0円でクルマのサブスクを試した上、そのままクルマに乗り続けるか柔軟に判断可能に。また6カ月目に限り中途解約金なしで乗り換えや解約が可能です。

これにより、これまでクルマを持つことに踏み出せなかった若い世代が気軽にカーライフを始められるきっかけとなります。

※ ※ ※

また「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」のキャンペーン期間は、2025年9月1日13時半から2026年4月30日13時半です。