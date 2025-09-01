【クァドラン・ロー “ミリア” （TV版）】 11月29日ごろ 発売予定 価格：7,590円

ハセガワは、プラモデル「クァドラン・ロー “ミリア” （TV版）」を11月29日ごろに発売する。価格は7,590円。

本商品はTVアニメ「超時空要塞マクロス」に登場するクァドラン・ロー ミリア機を1/72スケールキット化したもの。

新規パーツを多数追加し、グリーン、コールドグレー、ダークグレー、ブラック、クリアーレッドの5色のパーツカラーにより、設定画のイメージに近い仕上がりを実現。

各部関節はポリパーツを使用した可動式。胸部の中口径速射インパクト・キャノンはボールジョイントにより可動する。

腕部の高速回転式3砲身レーザー・パルス・ガンは回転でき、背部及び脚部の近接小型高機動ミサイルランチャーのハッチはパーツの差し替えにより、開/閉状態を再現することができる。手の指は、3本ともに指の付け根で可動する。

コックピットハッチは開閉可能。上半身の前から見える部分のみをパーツ化している。なお、フィギュアの組み立てには接着剤が必要。

さらに、機体各部のマーキングと、フィギュア用の瞳デカールが付属する。

追加プラ部品

・頭部

・アンテナ

・前腕

・腰アーマー

・すね

・かかと

・TV版 ミリア フィギュア（上半身の見える部分のみ）

デカール（マーキング）

・ゼントラーディ軍 ラプラミズ艦隊所属 ミリア・ファリーナ搭乗機

・フィギュア用の瞳デカール

(C)1982 BIGWEST