妊娠中に【夫の衝撃LINE】「プラトニックな関係になりたい」裏切りの言葉に妻、涙が止まらない【ママリ】
わざとではなくても、パートナーのスマホが目に入ってしまうこともありますよね。この記事では、寝落ちした夫が開きっぱなしにしていたスマホを見てしまったという投稿を紹介します。同僚女性とのやり取りを目にし、思わずさかのぼって見たという投稿者さん。何やら怪しい内容だったようで…。
妊娠中の投稿者さんの知らないところで、同僚女性と会ったり、距離感の近い会話をしていた夫。しかもその女性に対して「プラトニックな関係でいたい」と語っていたのだそうです。
同じような経験をした方からは、3年以上経っても信用しきれないという意見がありました。また、何かちょっとしたことで夫が優位に立とうとすると、裏切られたことを思い出して苦しくなるという率直な声も…。
同僚女性との怪しいやり取り…
結婚5年目で現在第二子を妊娠中です。
昨日旦那が携帯開いたまま寝落ちしており、LINE画面だったのですが見てしまいました。女性とLINEしていて、怪しい会話をしていたので悪いことだとは思いつつも遡って内容を見てしまいました。相手は同じ職場に勤めている女性です。
仕事休みの日（私とは仕事の休みが違う）に会ったり、仕事中に手を触っただとか、旦那からプラトニックな関係になりたいとか、かわいいとか言っていたり、付き合いたてのカップルのような会話もしており気持ち悪かったしすごくショックでした。(一線は超えていないし、超えるつもりもないとは言ってました)相手とのLINEの中で私と息子が1番だと伝えている文章もあったので、しばらく様子を見てそれとなく浮気は嫌だって話題を話そうかなと思っていましたが、朝起きてから正直にLINE見たことと思ってることを伝えました。主人は反省しており、もう必要以上に連絡は取らない会わないことと、私と息子が1番だということを言ってくれましたが悲しくて思い出すと涙が止まりません。
出典：
qa.mamari.jp
妊娠中という心身ともに不安定になりやすい時期に、夫が別の女性を好きだと示すような言動をしていたと知るのは、大きなショック以外の何物でもありません。信頼や安心を一番必要としているときだからこそ、裏切られた気持ちはとても重くのしかかってしまいますよね。
時間が解決してくれる？
私は別のメッセージアプリにて女に顔写真やら水着の写真送ってもらって可愛い、とか乾燥送っていました。
往復ビンタすることで再構築することに。
とはいえいまだに信用しきれないですし。
そのできごとから3年以上たってますが夫が私に一言多いような発言があると、私と娘裏切ったくせにって思考になっちゃって苦しくなります
アドバイス、というのもあれなのですが。
いざ離婚となった時に何するとかまとめておくと気持ちは多少落ち着きました
同じ職場となると私以上に苦しいと思います。
既婚者と知ってカップルのような会話をしていたなら相手から少額なり慰謝料請求してみるとかどうでしょう？
同時に義両親にも離婚はしませんがこういうことがありました、と自分の口から言わせるとか
出典：
qa.mamari.jp
次また何かあったときや、心が耐えられなくなってしまったときのために、すぐ行動に移せるようやることをまとめておくというアドバイスは、投稿者さんにとってとても参考になったようです。一度裏切られた相手を再び信用するにはとても時間がかかりますが、投稿者さんが無理のないように最善の道を選んでほしいですね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）