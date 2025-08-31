不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が断言！融資に落ちない人は「人・物・金」を先回りして揃える
「コレに当てはまったら融資を受けられない！銀行融資を活用して不動産投資を行いたいなら必ず今回の内容を覚えてください！」の動画にて、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeで銀行融資の審査ポイントを徹底的に語った。
冒頭から「先回りして知るほど、物件は買えてしまう」と強調し、金融機関を“敵”ではなくパートナーとして扱う発想を押し出す。
木村氏は、融資に落ちて心が折れたという視聴者からの相談に対して「知っているかどうかで差がつく」と明快に返す。都市銀は大口向けで相性が悪い一方、地銀・信金・政策金融や企画型のアパートローンは規模感が合えばチャンスが広がる。将棋のように“飛車がダメなら角、桂、金銀”と手を替えて攻める発想が大切だと説く。
具体的な審査ポイントとして、銀行が見るのは大きく「人・物・金」の3つ。「働き先や年収、貯金、所有資産など、きちんとアピールできる要素を用意し、むしろ“就職活動のように”銀行に自己アピールするべきなんです」「銀行は“晴れている人”に傘を貸す。お金を貸す側の論理を理解しましょう」と鋭く指摘。また、物件選びについても、「銀行が好きな物件を持っていくことで融資が通りやすくなる」として、土地の価値や収益性、利回りといった“審査に刺さる”条件を具体的に説明した。
さらに「総合判断」というあいまいワードを逆手に取り、アピール要素を積み増す発想を提示。2,000名超の相談を見てきた経験に基づく実務の勘所を惜しみなく展開する。
終盤では、規模感に合う金融機関の選定やアパートローンの活用、地方銀行・信用金庫の攻め方を整理。動画では、審査担当がチェックする“ここだけは外せない”視点や、自己PR資料の作り込みの肝まで一気に掴める。これから融資に挑む人、属性に自信がない人、土地の評価を軸に堅実に積み上げたい人には学びが詰まった内容になっている。
チャンネル情報
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！