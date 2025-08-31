¡È¥»¥ì¥Ö¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¼õ¤±¤¿¾×·â¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡¡ÂçÊª¤¹¤®¤Æ¡ÄÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¸½¾õ
¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬¡È¿äÂ¬¡É¤¹¤ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤¹¤ß¤«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï°úÂà¸å¡¢¤É¤³¤Ë½»¤à¤Î¤«¡£¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤¬Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖJM Baseball¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡ÖDugout Discussions with Chris Rose¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂçÃ«¤Î°úÂà¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¶õÁÛ¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¡¼¥º»á¤«¤é¡Ö¥·¥ç¥¦¤Ø¥¤¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¤Ï¸«¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¡Ö´Ñ¤Þ¤¹¤è¡£¸«Ë°¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡ÄÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡£¸«Ë°¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤¬MLB¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÃ´Åö¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡Øº£ËÍ¤¬º£ÂÇ¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤¤¡©¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾éÃÌ¤á¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÈà¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¤â¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ÊÅêÂÇ¤Ç¡Ë¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÄ¶°ìÎ®¤À¤Ê¤ó¤Æ¡£¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂçÃ«¤ÎÀ¨¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÂçÃ«¤ÏÆüËÜÃæ¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¡ÖËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¸þ¤³¤¦¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈà¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Ó¥Ã¥°¤«ÃÎ¤Ã¤¿º£¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ó¤Ê¥»¥ì¥Ö¤ÊÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£WBC¤Î¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢º£¸þ¤³¤¦¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡£Èà¤¬°úÂà¸å¡¢¤¢¤Ã¤Á¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥º»á¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤³¤Ë½»¤à¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¥«¥Ê¥À¤È¤«¡©¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë