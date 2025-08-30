長野vs北九州 スタメン発表
[8.30 J3第25節](長野U)
※18:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 2 酒井崇一
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
MF 87 村上千歩
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 24 砂森和也
MF 9 藤森亮志
MF 15 樋口叶
MF 23 イム・ジフン
MF 25 田中康介
MF 28 藤川虎太朗
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
監督
藤本主税
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 4 長谷川光基
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 6 星広太
MF 19 吉原楓人
MF 20 矢田旭
MF 29 高昇辰
MF 34 高吉正真
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 13 東廉太
MF 11 喜山康平
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 28 木實快斗
FW 18 渡邉颯太
FW 49 駒沢直哉
監督
増本浩平
