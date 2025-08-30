¡Ú¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥ì¥ó¥Á¥ó3Ê¬¤Ç⁉¡Û´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¡Ø¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡Ù¥é¥ó¥Á¤äÌë¿©¤Ë¤â¢ö
¤Á¤ç¤Ã¤È¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤Ê¡Á¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¡ØÄ¶´ÊÃ±¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¡£¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Çº®¤¼¤Æ¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¡¢£±¿ÍÊ¬10Ê¬°ÊÆâ¤Çºî¤ì¤Á¤ã¤¦¡¢¤ª¼ê·Ú¤´¤Ï¤ó¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ø¥Þ¥°¥«¥Ã¥× ¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê£±¿ÍÊ¬¡Ë
²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¡Ä¡Ä120g
ÍÏ¤Íñ¡Ä¡Ä1¸ÄÊ¬
¥Ï¥à¡Ä¡Ä1Ëç
ÎäÅà¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡Ä¡Ä30g
¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡ÊÍÏ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡Ä¡Ä1Ëç
¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡Ä5g
ºî¤êÊý
¡Ê£±¡Ë¥Ï¥à¤Ï£±cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤ë¡Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Ð¤µ¤ß¤ÇOK¡Ë¡£¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡ÊÍÆÎÌ450¡Á500㎖¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®ÂÐ±þ¤Î¤â¤Î¡Ë¤Ë¤´ÈÓ¡¢¥Ï¥à¡¢Åà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤º¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤Ê¤é¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¡¢ÍÏ¤Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£
¡Ê£³¡Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç¤µ¤é¤Ë1Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£»Å¾å¤²¤Ë¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Å¬µ¹¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¤«¤±¤ë¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ëºî¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸2021Ç¯£´·î17Æü¹æ¡Ù¤è¤ê¡Ë