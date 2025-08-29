1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本（64）が28日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。最近激変したことを明かした。

ダンプはダイエットの話題となると「最近ね、30キロ痩せたのよ」と驚きの告白。「だけどね、誰も気付いてくれないの」とぼやいてみせた。

「誰一人気付いてくれないの」と繰り返すと、MCの飯島直子は「気付いてるよ！」と驚きながらフォロー。それでもダンプは「マッサージの先生も気付いてくれないの」と言い、飯島が「うそでしょう？」と再度確認しても「ほんと！」と力を込めた。

マッサージの先生には「ねえ最近痩せたと思わない？マッサージしてて思うでしょう？ベッドから出そうなのが小さくなったでしょう？」と直接伝えたとし、「肩幅がちょっと小さくなったかな」との答えがあったという。

「30キロだよ！」と強調し、「1年ぐらいかなあ」と体重が落ちていた期間にも言及。飯島が「ご飯食べられなかったの？調子悪かったとか？」と心配すると、ダンプは「体調がちょっと悪くて、あんまり食べないようにしてたら食べれなくなっちゃって。調子壊して」と打ち明けた。

その際、日頃は太るから食べるなと言われていたものが、「食べれない時に食べろ食べろって言われるつらさ」を実感したとし、「食べたくても喉を通らないつらさ？それを経験した時に、食べるなって言われる方がつらくないなって。食べたいのに食べれない方がつらいなと思うから」と続けた。

自身はプロレスラーになった際は70キロだったが、ダンプ松本となった際に「100キロになれって言われて。太れ、太れって言われてすぐ太れたの」と回想。「だけど太れない子がいるでしょう？全然食べても」と言い、「その子たちはつらかったんだろうなっていうのが今分かる」としみじみと話した。