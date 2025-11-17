木枯らしが吹き、気温が一桁となった11月中旬。トレーニングを終え、季節外れの短パンからムキムキの太ももをのぞかせたまま、1人の女性が帰路につく。以前よりもガッチリした体格とは裏腹に、どこか反省した面持ちで雑踏のなかに消えていった──。11月7日、YouTuberでタレントのフワちゃんがXを更新し、「女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します!」と、プロレスラーとして活動再開することを報告