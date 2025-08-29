【尊師スタイル？】ノートパソコンにキーボードを置く台「FAR EAST GADGET Typesticks TS01」を買ってみた！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画『【尊師スタイル？】ノートパソコンにキーボードを置く台「FAR EAST GADGET Typesticks TS01」を買ってみた！』にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、今注目のガジェット、FAR EAST GADGET Typesticks TS-01の実機レビューを展開した。動画冒頭で戸田氏は「こんな製品あるの？っていう感じですよね。結構値段高いけどその価値もあるの？っていう感じなんですけどね」と率直な疑問を投げかけ、視聴者と一緒に開封しながらその特徴や利便性を検証していった。
戸田氏は本製品について「ノートPCの上にキーボードを乗っけて使うための台座」と説明。持ち運びにも便利なようマグネットで2本がくっつく構造を評価しつつも、「2,408円はちょっと高いんじゃないかなと思うんですよ」「個人的には850円ぐらいだったらすごくいいなと思う」と、価格に対してはシビアな見解を示した。
続く実機検証パートでは、様々なノートPC－Surface、MacBook、2wayの小型PC－そしてHHKBやREALFORCEといった人気キーボードを使いながら、「Macで使ってる人は、使う価値あると思います」「結構思ったより、対応機種幅広い」と、意外な互換性の広さに触れた。一方で「位置合わせとかめんどくさいんですよ」「パッと使うのはちょっとめんどくさいかなと個人的には思ってます」と、実際の使い勝手については現実的な評価も。「高さが足りないので、さらに底上げできるツールがあったら完璧」と改良点も提案した。
また「これプラスチックにゴム貼っただけって言ったら怒られそうですけど、磁石も入ってますしね。それにしても2,408円はちょっと高い」と重ねて値付けへ疑問を呈しながらも、「アイデアすごいと思います」と商品そのものの独創性を高く評価していた。
動画の締めでは「2480円だと僕の点数評価58点と。まあ、それでも上々な点数」と採点を明かし、「買って後悔してるかというとそんなことはなく、まあまあいいなと思ってますが、少なくとも半額ぐらいにはしてほしかったな」と本音を語った。
チャンネル情報
