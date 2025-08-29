生成AIの創作物、どこかまで人が関与すれば著作権が認められるのか？　その曖昧なボーダーライン

私が一般向け解説書『楽しく学べる「知財」入門』（講談社現代新書）を刊行してから、早くも8年。この間、知財を巡る環境は劇的に変化した。

たとえば、文章、画像、動画、音楽など、これまで人間しか作ることができないと考えられていたものを、簡単な指示を出すだけで生成AIが易々と作り出すようになった。実際に、インターネットはいつの間にかたくさんのAI生成物であふれている。これは従来の「知財」の保護の枠組みでは想定されなかったことだ。

また、SNSにおける知財をめぐる「炎上」のほか、インターネットを通じた国境やリアル・バーチャルの垣根を越えた知財トラブルも急増するなど、誰もが「知財」について意識せざるを得ない状況となっている。

それでも、「知財」の基本知識とリテラシーさえあれば、現場で直面する問題の多くは回避できる。本書は、豊富な事例を通じて読者の知財リテラシーをアップグレードすることを目指したものである。堅苦しく構える必要はない。興味深いエピソードを多数盛り込んだことで、楽しみながら「知財」の最前線を学べる内容となっている。エキサイティングな「知財の世界」をご堪能あれ！

人間がどこまで関与すれば著作権が発生するのか？

ここで著作権の話に戻ろう。AIが自律的に創作したものには著作権は発生しないが、人間の力を借りた場合はどうだろうか？ たとえば、本章の冒頭で紹介したぞうのお絵描きでは、「ぞう使い」たちがぞうの耳をひっぱるなどして細かな指示を与えていた。「筆や絵の具を道具として使う」のと同じように、「ぞう使い」が「ぞうを道具として使う」ことで絵を描いているのであれば、著作者は「ぞう使い」となり、その絵には著作権が発生することになる。人間が創作をする際に「AIを道具として使った」場合にも同じことが言えるのではないか？

文化庁によると、人間が「AIを道具として使った」といえるには、人間の「創作意図」があり、かつ、人間の「創作的寄与」が認められる必要があるという。そして、「創作的寄与」となり得るものがどの程度積み重なっているかなどが総合的に考慮される。

人間による創作への寄与という点でよく議論に上がるのが、画像生成AIの「プロンプト」である。プロンプトとは、「AIに指示や質問を与えるテキスト」のことで、日本の画像生成AIの利用者からは俗に「呪文」と呼ばれることもある。

ここで、先ほど挙げた米国の事例を見てみよう。米国コロラド州の美術品評会で入賞した「Théâtre D'opéra Spatial」（スペース・オペラ・シアター）の著作権登録申請にあたって、この作品を提出したアレン氏は、「プロンプトを少なくとも624回入力し、Adobe Photoshopを使って多数の修整も施した」とも主張していた。だが、米国著作権局は「テキストプロンプトを提供することが、生成された画像を『実際に形成する』ことを意味するわけではない」などと述べて著作権登録を認めなかった。また、2025年1月、米国著作権局は、AI生成物に著作権を認めるかどうかに関する指針を示す報告書を公表した。それには、「作品にAIが生成した要素が含まれていても、人間が生み出したオリジナルの表現は保護される」「創作過程を支援するAIツールの使用は作品の著作権の保護を制限するものではない」としたうえで、「単にプロンプトを入力して出力したものには著作物性は認められない」といったことが述べられている。

たしかに、何度も繰り返しプロンプトを入力した結果としてすばらしい画像が得られたのだとしても、利用者本人ですらまったく予期しなかった画像について著作権を主張するのはさすがに難しいだろう。

もっとも、国によって対応は異なる。たとえば中国では、2023年11月に北京インターネット裁判所において、画像生成AI「Stable Diffusion」を使って作成され、SNS「小紅書」（中国版インスタグラム）に投稿された「春風が優しさを運ぶ」と題する女性の画像を、投稿者に無断で転載した行為について著作権侵害を認めるという判決が出た。プロンプトの入力、関連パラメータ（サンプリング方法や解像度など）の設定、継続的な調整・修整、満足のいく画像の選択といった一連の流れから投稿者の著作権を認めたのである。文字と比べて画像は圧倒的に情報量が多いことから、一般的には既存の画像生成AIにおいては、プロンプト程度で制御可能な範囲はきわめて限定的にならざるを得ない。プロンプト以外の要素も含めた完成物に至るまでの積み重ねをどう評価すべきだろうか。

なお、プロンプトが単純なありふれたものではなく、時間をかけて複雑に練られた独創的なものであった場合、そのプロンプト自体には著作権があるのではないかといった見方もある。プロンプトエンジニアという職業も生まれているから、プロンプトをプログラムのようなものだと考えれば、そういった解釈もあり得るかもしれない。

AIによる生成部分と自分自身の創作部分が明確に区別できるケースはどうであろうか？

2022年9月、クリス・カシュタノバ氏が米国著作権局に短編漫画『Zarya of the Dawn』（暁のザーリャ）に関する著作権登録申請を行った。登録後に画像生成AI「Midjourney」を使って描かれていたことが明らかになると、著作権局は2023年2月、その画像について著作権登録を取り消した。ただし、画像の配置、セリフ、ストーリーはカシュタノバ本人の創作であるとして著作権が認められている。このようにAI創作部分とそれ以外が明確に区別できれば、どこまでが著作権で保護されるのかわかりやすくなる。ただ、これは漫画などの限られたケースにすぎないかもしれない。

わが国でも、画像生成AIを活用した漫画として、「Midjourney」を活用して作られた『サイバーパンク桃太郎』（新潮社）がある。ピンク色の髪をした「桃太郎」を模した主人公が『ブレードランナー』的な世界で活躍する様子は、なかなか興味深かった。どことなく不自然なAI画像にも独特の趣がある。

19世紀後半に「写真」が普及し始めた際も、20世紀後半に「コンピュータ・プログラム」が普及し始めた際も、著作権による保護をめぐってさまざまな議論があった。生成AIも新しい技術であるがゆえに、現時点ではどういった対応がベストなのか判断の難しいところがある。今後さまざまな議論や裁判などを通じて目指すべき方向性が見えてくるのであろう。

