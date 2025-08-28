今季11試合目の先発登板…復帰後初めて5回投げ切る

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。復帰後初めて5回を投げ切り、9奪三振1失点だった。2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶりとなる勝利投手の権利を手にして降板した。

初回は先頭フリードルに初球を左前打とされたが、マルテとデラクルーズを空振り三振に仕留めるなど無失点で終えた。2回には1死からスティア、トレビーノに連続四球を与えると、2つのワイルドピッチで1死二、三塁のピンチを招いた。それでも2者連続三振を奪い、得点は与えなかった。

2回を終えた時点で45球。3回のマウンドは先頭フリードルを一ゴロに仕留めるも、2番マルテに真ん中に入ったカットボールを左中間スタンドへ完璧に運ばれ、先取点を与えた。

4回は先頭ラックスをカーブで空振り三振に仕留めるなど3者凡退で終えた。チームはその裏、大谷の右前打から一挙4点を奪って逆転した。

5回のマウンドにも上がり、1死からマクレーンをスライダーで空振り三振に仕留めるなど、3者凡退。ベンチへ下がる大谷に三塁側のスタンドのファンは立ち上がって拍手を送った。今季11度目のマウンドは5回87球で降板。9奪三振は今季自己最多となった。この日は一番多く投げたのがカーブで、3三振を奪うなど23球（26％）を投じた。

前回登板となった20日（同21日）の敵地ロッキーズ戦では計9安打を浴び、打球直撃のアクシデントもあるなど4回5失点で降板。今季初黒星を喫していた。（Full-Count編集部）