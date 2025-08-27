この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

新卒応援チャンネルが公開したYouTube動画に、大学卒業後5年で3社を経験し、現在はニートの「なおどんさん」が登場した。広告代理店入社から始まる経緯を語り、自身の「サボりの極意」を挙げ、最後に「携帯業界には絶対来るな！」と述べた。



なおどんさんは2019年、広告の仕事を志して代理店に入社したが、実際は家電量販店の携帯販売に配属された。人見知りで声かけができず、半年の契約は1人だったという。売上トップの先輩から人格を否定する発言を受けたが上司は取り合わず、報告数値を捏造するようになったと語った。異動を重ねた末に「家電コーナー出禁」となった。



2社目は歯科医療機器のルート営業だった。「営業以外の仕事もある」と聞いて入社したが実態は営業中心で、適応障害が再燃したという。移動中の不適切な言動などのハラスメントがあったとし、入社1か月で「営業に向いていない」と通告された。結果として5か月で退職した。



3社目はメーカーの営業事務だった。研修は形だけでマニュアルは古く、業務の指示も乏しかったと述べた。社用車でのドライブが増え、訪問履歴を虚偽記入していたという。上司の同行依頼で不正が露見し、異動希望は社長に却下され、その日のうちに退職した。



なおどんさんは、これを単なる怠慢ではなく、厳しい環境を乗り切るための工夫として説明し、次のように述べた。

・数値は「できていない程度」に抑え、過大評価を避ける。

・「『できていない』と報告すると上司が助けてくれる場合がある」。

・「立っているのが仕事」という気構えで自分を正当化する。

・人格否定は受け流し、自分のペースを崩さない。



なおどんさんは、厳しい環境やミスマッチが重なった5年間を振り返った。最後に、なおどんさんは「携帯業界には絶対来るな！」と述べた。