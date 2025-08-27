この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が公開した動画「1部屋300億円の部屋がある『麻布台ヒルズ』が開業1年でガラガラ廃墟化と噂されるので現地調査に行った結果…」では、東京の新名所・麻布台ヒルズの実態をレポートしている。



動画冒頭でSHOさんは、麻布台ヒルズについて「総工費は6,400億円」「森ビルが30年以上かけてようやく完成させた世紀のプロジェクト」と紹介。中心にそびえる「森JPタワー」は高さ330メートルで、「東京タワーとほぼ一緒です」とそのスケールの大きさを伝えた。



特に注目すべきは、タワー最上階にある超高級住宅「アマンレジデンス東京」だ。SHOさんは「なんと最上階には3部屋しかなくて、それぞれの部屋が200億円以上する」と解説し、これが分譲物件として「日本最高額です」と強調。



さらに、ZOZO創業者・前澤友作氏が購入した部屋は「300億円近く」というネット記事にも触れ、「300億円の家ってとんでもないですよね」と驚きを隠せない様子を見せた。一方で、今回の訪問のきっかけとなった「商業施設がガラガラ」という噂については、実際に現地を歩いて検証。「ネットの記事で見た」という閑散としたイメージとは裏腹に、平日の昼間でも多くの人で賑わう様子が映し出された。



一部に空きテナントや人の少ないエリアはあったものの、「全然人いるじゃん」「どこがガラガラなんだ？」と率直な感想を述べ、「全体的に見たら全然ガラガラっていう印象は今のところないですね」と結論づけている。



SHOさんは「東京のど真ん中でこんなに緑が広がっている空間がある」「自然と都市が融合するっていう本当に素晴らしい場所」と、緑豊かな設計を称賛。動画の最後には「ネットの記事は信じるな！！」「必ず自分の目で確認してきて、この記事は本当なのかな？っていうのを見に行くのをおすすめしますね」と、自身の足で情報を確かめることの重要性を視聴者に呼びかけた。