2025年12月7日に35周年を迎える屋内型テーマパーク「サンリオピューロランド」

アニバーサリーに先立ち、期間限定イベント「Sanrio Puroland 35th Anniversary（サンリオピューロランド サーティーフィフス アニバーサリー）」が開催されます☆

サンリオピューロランド「Sanrio Puroland 35th Anniversary（サンリオピューロランド サーティーフィフス アニバーサリー）」

開催期間：2025年12月5日（金）〜2026年12月31日（木）

1990年12月7日にオープンした「サンリオピューロランド」は、2025年12月7日、35周年を迎えます。

35年間、サンリオピューロランドではたくさんの”笑顔”に出会うことができました。

そして、この場所からもっとたくさんの場所へ“笑顔”を拡げていくためにピューロランドは「ハローキティ」たちと共に、“ワンダーな冒険”へと出発します。

期間中、35周年をお祝いする期間限定グッズやフード、館内装飾など、さまざまな企画を実施予定。

今後発表される続報にも期待が高まります☆

モチーフには、人と人との心をつないでいく「リボン」をデザイン

「Sanrio Puroland 35th Anniversary」のモチーフはリボン。

「ハローキティ」のトレードマークでもあるリボンは、人と人との心のつながりを表すものでもあります。

ピューロランドで生まれた笑顔を、キャラクターそれぞれが持つ個性豊かなリボンでもっとたくさんの方へつないでいきたいという思いが込められたデザインです。

10年ぶりの新作メインパレード「The Quest of Wonders Parade」

2025年11月17日（月）をもって幕を下ろす、サンリオピューロランドの大人気パレード「Miracle Gift Parade（ミラクルギフトパレード）」

「ミラクルギフトパレード」に代わり、10年ぶりの新作となるメインパレード「The Quest of Wonders Parade（ザ クエスト オブ ワンダーズ パレード）」の上演開始が決定しました！

キャラクターたちと、とある“秘宝”を探す冒険ストーリーが楽しめるパレードです。

35周年をお祝いする期間限定グッズやフード、館内装飾など、さまざまな企画を約1年にわたり開催。

サンリオピューロランドにて2025年12月5日より開催される「Sanrio Puroland 35th Anniversary」の紹介でした☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※内容は変更になる場合があります

