この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」が公開した動画「【注意】胃もたれの原因はこれかも…！消化を悪くするNG習慣3選【医師が解説】」で、総合診療専門医の舛森悠医師が、食後に「絶対ダメ」とする3つの行動について解説している。舛森医師は「食後30分は消化にとって非常に大切な時間」と述べ、日常の習慣が胃腸に負担をかける可能性に言及した。



まず1つ目は「すぐに横になること」だ。食後直後に横になると「胃酸が食道に逆流しやすくなる」ため、胸やけや消化不良の原因になることがあると指摘する。



2つ目は「食後すぐの喫煙」。タバコに含まれるニコチンには「胃の血管を収縮させてしまう」作用があり、その結果「消化器官への血流が悪くなり、食べ物の消化を遅らせてしまう可能性」があるという。



3つ目は「激しい運動をすること」。食後すぐに激しい運動を行うと「消化に使われるはずだった血液が筋肉に集中してしまう」ため、結果として「消化が妨げられて腹痛を引き起こすことがある」と述べた。



動画では、食後の過ごし方として「ウォーキングのような軽い運動がおすすめ」と提案している。胃もたれや消化不良を避けるために、自身の食後の習慣を見直すよう促している。

