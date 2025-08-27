理想のスラリ細脚に！１日３分【ひざ下の贅肉＆むくみを撃退する】簡単ストレッチ
夕方になるとふくらはぎがパンパン、ひざ下がむくんで太く見える…そんな悩みはありませんか？実は“むくみ脚”は老廃物や水分が溜まっているだけで、正しいケアをすればスッキリ見せが叶うのです。そこで今回は、１日３分程度でできる簡単ストレッチを紹介。ひざ下の余分なお肉とむくみを同時にケアし、理想のスラリ細脚をめざしましょう。
🌼脚痩せの盲点はふくらはぎ！１日３分【蓄積したむくみをごっそり流す】簡単ストレッチ
ひざ下の贅肉＆むくみを撃退する簡単ストレッチ
（１）床に敷いたタオルの上にひざ立ちになって、片方の脚を大きく前に出す
（２）骨盤を床と水平に後方へスライドさせるイメージで前脚のつま先を上げつつひざを伸ばし、伸ばしきったところでゆっくり呼吸しながら30秒間キープする
脚を変えて反対側も同様に行い、“１日あたり左右各３回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「前脚のつま先を上げ、ひざをしっかり伸ばしきること」がポイントです。むくみやひざ下の贅肉は、毎日の小さな習慣で解消できるので、ぜひ習慣化して自信のある美脚を育んでいきましょうね。＜ストレッチ監修：野月愛莉（トレーナー歴６年）＞