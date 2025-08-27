9月17日の西武戦から再び「カチドキレッド」を着用

“無敗”を誇る限定ユニの復活に鷹ファンが歓喜している。ソフトバンクは25日、9月17日の西武戦（みずほPayPayドーム）から「カチドキレッド」を基調とした限定ユニホームを着用して試合に臨むことを発表。ファンは「全試合これを着ましょう」「さー、勝ちにいきましょう」と盛り上がりを見せている。

闘志と高揚感を表現した真っ赤な「カチドキレッド」。球団史上初となる“背ネームのフルネーム表記”が施された限定ユニホームとなっている。「鷹祭 SUMMER BOOST 2025」として開催された7月26日、27日、8月1日〜3日の本拠地5試合で着用すると、5戦全勝を記録。赤く染まった本拠地でファンに歓喜の瞬間を届けてきた。

25日時点でパ・リーグ首位も、2位の日本ハムとはわずか0.5ゲーム差。移動日となった25日に球団は“縁起物”の起用を決めた。9月17日の西武戦から本拠地で行われる試合は限定ユニホームを着て臨む。

この決定にファンは「ええぇぇ？」「まじですか!?」「楽しみ」「そうきたかー」「勝ちまくっていたからやってくれたら良いなぁと思ってたから嬉しすぎる」「カッコ良すぎる」「球場を赤く染めましょう」「行くしかない」と幸運を呼ぶ特別ユニホームの再登場を喜んでいた。

9月17日から23日の6試合は入場者全員にTシャツやタオルなどの関連グッズが配布される予定となっており、みずほPayPayドームが再び“真っ赤”に染まりそうだ。（Full-Count編集部）