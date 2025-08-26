8月25日、9人組アイドルグループ『iLiFE!』の所属事務所が、グループの人気メンバーであり、ソログラビアでも活動している那蘭のどかが「重大な規約違反」を起こしたと発表した。

「公式には“重大な規約違反”が何なのか説明はされていません。ただ、X上では規約違反は“ファンとのつながり”だと指摘されています。8月24日、暴露系YouTuberによって、男性ファンとの2ショット写真がSNS上で拡散されたのです。この写真が事実だとすれば、ファンとアイドルの“禁断のつながり”ということになり、規約違反に該当する可能性は高そうです」（芸能記者）

『iLiFE!』は8月27日に武道館でのライブを控えている。直前脱退かと思われたのだが、《8月27日の日本武道館公演につきましては、メンバーとも協議を重ね、那蘭を含む9人にて出演させていただきます。那蘭はこの日を以て脱退とし、以降の活動はメンバー8名にて予定通り進めてまいります》とまさかの限定活動継続、武道館での脱退という意外な展開となった。

事務所の発表を受け、那蘭は自身のXを更新。

《この度は皆様の期待を裏切ってしまい本当に申し訳ありません。メンバーのみんなにも、いつも応援してくれている皆様にも今はとにかく謝罪することしか出来ません》

と騒動を認め、

《本来であればルールを破った自分が武道館に立つ資格は無いと思っています》

としたものの、

《ただ自分がこの2日前という直前に穴を開けるということは、メンバーに大きな負担をかけてしまうことや、チケットを買って武道館を楽しみにしてくださっている皆さんに今までのメンバーの努力を見ていただくためにも話し合いをしていただき、出演させていただけることになりました》

と、脱退はするがライブにも出演することが決定した。この発表にXは荒れ模様だ。

《繋がっても武道館立てるとかやばすぎだろ やっと叶えた夢なのにそこに裏切り者がいるの本当にりりあいすが可哀想 いつか裏切り者がいない状態で武道館リベンジしてほしい》

《違反してるのに武道館立たせるの1番危険だと思う 見たくもないやつ見せられて金返せコール起きるか それか空席目立つか》

《これ即日解雇案件でしょうよ、一度消されてたから即日になるのかな思ったけど、まあ本人にしたら懲罰的出演かもしれんけど、繋がったオタクも現場居るんかね、出禁でしょう》

ファンの怒りは、2020年のデビュー以来、5年で多数の脱退者を出している運営にも向けられている。

「現在は9人組ですが、武道館以後は8人組になることが確定しました。デビュー以来、すでに14人のメンバーが脱退してますからね。“契約違反”で即日脱退したり、無期限活動休止から卒業したメンバーもいます。2024年10月には未成年の候補生メンバーが寮で喫煙していると暴露系YouTuberに拡散されたりと、脇の甘さも常々指摘されています。夢の武道館公演直前にこの騒動ですから、今後もなにか出てくるのではないかとファンも疑心暗鬼の状態ですよ」（前出・記者）

多くのファンの夢を裏切った責任は重いというわけだ。