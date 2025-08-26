「近況が謎に包まれていた彼女が、久々に公の場に姿を見せました」（芸能記者）

【画像】「実況見分でも美しすぎる…」広末涼子45歳の最新姿。肩まで伸びた髪をやや右目にかけて、捜査員に神妙な面持ちで対応

7月28日、自らが起こした事故の実況見分に立ち会ったのは、女優の広末涼子（45）。前髪をかき上げると、隠しきれない女優オーラをマスコミ各社のカメラがとらえた。



活動休止中の広末涼子

病名を公表したのは、家族のためだった

4月7日、静岡県内の新東名高速道路のトンネルで事故を起こした広末。同乗者だったマネージャーが骨折の重傷を負った。

「広末さんが運転する黒のジープは壁にジグザグに衝突しながらトレーラーに激突。ブレーキ痕もありませんでした」（全国紙記者）

さらに広末は搬送先で看護師に暴行を加え、傷害容疑で現行犯逮捕された。

「取り調べで取り乱し、警察は薬物検査に臨んだが結果はシロ。逮捕8日後に釈放されました」（同前）

5月には個人事務所の公式サイト上で“病気療養中”と公表。芸能活動を休止し心身の回復に専念するとした。芸能関係者が言う。

「一歩間違えれば人命にかかわった。彼女の周囲もこれまで『体調不良』で済ませてきた責任を感じて、病気であることと、『双極性感情障害』などの病名を公にして理解を得ようと促した。彼女も『公表をしたらどうなるの？』と葛藤したようですが、大事な自分の子供たちのためにも、と決意したのです」

「美しすぎる」と話題を呼んだ最新姿

そして迎えた実況見分。肩まで伸びた髪をやや右目にかけて、捜査員に神妙な面持ちで対応。その姿が「美しすぎる」とワイドショーやSNSで話題を呼んだ。

「見物渋滞や付随事故を招きかねず、付近の高速道路を約2時間通行止めにする異例の措置を取った。広末さんは素直に捜査員に対応する一方、事故当時の詳細はほとんど覚えていなかったようです」（捜査関係者）

現在は療養を続けつつ、毎朝弁当を作りスーパーで買い物をするなど“主婦生活”を営むまでに復調した。

いま広末は何をしているのか

本人の発信もあった。

「誕生日の7月18日、ファンクラブサイトで広末さん本人が30分ほどの音声を配信したんです」（会員）

そこで彼女は、

「最近の私は新しいチャレンジを始めました。今回はなんと油絵に挑戦します」

と語った。直筆の油絵を会員にプレゼントするとも宣言。広末の知人が明かす。

「実は広末さんは絵が本当に上手。さらりと描くイラストでさえ、誰が見ても『上手！』と褒める腕前です」

意欲は突然湧いたようで、

「私が好きなものを描く」「描きながら気持ちいいなあって思ったら、きっともらった人も気持ちいい絵になる」などと語っている。

鳥羽シェフの“密着サポート”も…

配信では『孤独のグルメ』など好きな料理マンガを挙げ、「なんかお料理を作っているのを見るのって落ち着く」との発言も。料理と言えば、鳥羽周作シェフ（47）がファンの脳裏をよぎる。

鳥羽シェフとは今も親密なようだ。昨年広末の自宅近くに引っ越して彼女を支えているという。

「最近、彼女を愛車で送迎する鳥羽さんの姿をよく見かけます」（近隣住民）

本格復帰はいつになる？

健康的な近影から、早くも「復帰」が囁かれ始めた。

「傷害の被害者とも示談が成立。刑事処分は年内にも決まり、起訴猶予など、厳しい内容にならない公算です」（前出・全国紙記者）

けじめがつけば、表舞台に戻る時期も近いのか。前出の芸能関係者が語る。

「世間が持て囃しても、本人は焦らず、療養が最優先と自覚しているようです」

前出の配信でも広末はこう吐露していた。

「たくさん考える時間があった。本格的な活動再開は、もう少し後になると思います」

世間は、とってもとってもとっても待ち望んでいる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年8月14日・21日号）