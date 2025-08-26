“嫁ちゃん”西野七瀬が「生歌聴きたい」、山田裕貴がカラオケに誘ったアーティスト
俳優の山田裕貴（34歳）が、8月25日に放送されたラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。妻で女優の西野七瀬が、SUPER BEAVER・渋谷龍太の生歌を聴きたいと言ったので、カラオケに誘ったことがあると明かした。
山田裕貴のラジオのイベントに「山田を落ち着かせるポジション」として出演するSUPER BEAVER・渋谷龍太が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
これまでも何度か番組のゲストとして登場しており、渋谷と親交のある山田が「嫁ちゃんがですね。『生で聴きたいな。渋谷さんの歌』みたいなことを言ってて。俺も渋谷さんに会いたいなって思って、あの電話で急にカラオケに誘ってすみません」と、急に誘ってしまったことを謝罪する。
渋谷は「いいよ。俺、地方にいたから応えてあげることはできなかったけど。電話はでも別にいいよと。歌うことはさ、好きだし。せっかくさ、2人に会えるんだったら俺も行きたいなと思ってたから」と話す。
山田は「これは本当にいつか是非マジでお願いします」と再度お願いし、渋谷から快諾を得た。
