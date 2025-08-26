この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』の動画「【変わった間取り】ガラス張りに『円形』な部屋?!まるで宇宙船のような1LDKを内見！」にて、個性派物件紹介で人気のゆっくり不動産さんが、都心・新宿御苑目の前という贅沢な立地に建つ、斬新な1LDKマンション内見の様子を届けた。



「なんと新宿御苑ど真ん前 やばすぎるリッチ そしてこの尖りすぎな外観」と興奮しつつ、三角形の先端×全面ガラス張りの外観を「宇宙船のよう」と絶賛。間取りを見た瞬間に「なんじゃこりゃあ。真ん中になんか丸いのあるばい」「形の癖がすごいんじゃ」と衝撃を隠せない様子を見せた。



共用部や室内の紹介では、入ってすぐの曲線壁や大きな円を配した構造、日当たり抜群の白基調フローリングなど、ディテールごとに驚きの連続。「緑もっさもさ お隣の新宿御苑がぎょえええええんと驚くほどの近さ」と自然との距離の近さを満喫。「これはカーテンいらんばい」と豪語する決め手となったのは、角度によって透明から不透明に変化する窓ガラス。「この最高なテクノロジー ここの設計士さん素敵やね」と工夫された設計も高く評価した。



最大の特徴は「部屋がMost Sukesuke of the year」と呼ぶほど圧巻のガラス張り。「全面ガラス張り 中央に丸い壁 という個性の三点盛り」「本当に面白いですね」と、その間取りと開放感に感嘆。「キッチンは超オープンキッチンと呼んでも良いレベル 何しろ前も後ろもガラスですからね」と、家電や収納スペースにも独自性が光ると分析した。



また、部屋中央には謎の円形スペース。「この不思議な円形水回りが 部屋の中央にどしっと設置されているのが なんともユニーク」「風呂がスケスケ いや、水回りということはわかっていましたが ゆっくり不動産ではおなじみなスケスケスタイルでしたか」と、内部の浴室や洗面台の個性的な構造を詳細にレポート。「作るのがとっても大変そうなカーブした浴室ですが おかげで見たこともない個性を放っています」と語った。



最後に間取り図を再確認しつつ、「設計士さんに120個くらい質問したい」「実は水回りを中心に回遊性のある導線になっていたり、見る角度によってガラスが不透明になったりと細部までしっかりと考えられているのが印象的でした」としめくくった。「間取りもデザインも個性的で楽しい内見でした」と満足感をにじませ、「次回も個性的な物件の内見を予定しています お楽しみに」と締め、動画を終えた。