平祐奈が語る“結婚に必要な年収”に若槻千夏「最高だよ！」アンミカ「いい子だなぁ」

女優の平祐奈（26歳）が、8月24日に放送された婚活ドキュメンタリー「ガールオアレディ シーズン2」（ABEMA）に出演。「結婚に必要な年収って考えたりする？」との質問に答え、若槻千夏は「最高だよ！」、アンミカも「いい子だなぁ」と語った。



「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。MCとして、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈の4人が婚活の模様を見守る。



第1話が放送された今回のスタジオトークでは、藤森が平に「実際、結婚に必要な年収って考えたりしますか？」と質問。



すると平は「好きな人がいて、この人と“もやし生活”になっても一緒にいられるかって考えたい」と自身の見解を口にする。



この発言を若槻は「最高だよ！そういうことだよ結婚って！」と絶賛。アンミカも「いい子だなぁ」としみじみとした様子でコメントした。