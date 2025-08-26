¾¾ºäÂçÊå»á¡¡²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄ¡¢²Æì¾°³Ø¡¦ËöµÈ¡¢»³Íü³Ø±¡¡¦¸ÖÅÄ¤é¡¡ÌÜÎ©¤Ã¤¿2Ç¯À¸Åê¼ê¤Î³èÌö
¡¡¡ÚÊ¿À®¤Î²øÊª¤¬¹Ô¤¯ ¾¾ºäÂçÊå¤ÎÃµµå¡Û¸µÀ¾Éð¤Ç¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡¦¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê44¡Ë¤Ë¤è¤ë·î1²ó¤Î¥³¥é¥à¡Ö¾¾ºäÂçÊå¤ÎÃµµå¡×8·îÊÔ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¼èºà¤ÇÇ®Àï¤¬Â³¤¤¤¿¹Ã»Ò±à¤òË¬Ìä¤·¡¢½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Êì¹»¡¦²£ÉÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¹»¤¬·«¤ê¹¤²¤¿·ãÀï¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Íè½Õ¤«¤éDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊÑ³×¤òÂ³¤±¤ë¹â¹»Ìîµå¡£¾¾ºä»á¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤â½ë¤¯¤ÆÇ®¤¤¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊì¹»¡¦²£ÉÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇ®Àï¤Ë¤âÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²Æ¤ÏÆÃ¤Ë2Ç¯À¸¤ÇÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡23Æü¤Î·è¾¡¤ÇÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¾°³Ø¡¦ËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê¤Ë¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë94¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ç¤¢¤ë»³Íü³Ø±¡¡¦¸ÖÅÄ¡Ê¤³¤â¤À¡ËÍÛÀ¸Åê¼ê¡£À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Î¹âÉôÎ¦Åê¼ê¤Ï¡¢¹õÀ±¤Ê¤¬¤é2¼ºÅÀ´°Åê¤À¤Ã¤¿2²óÀï¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕÀï¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¾¯¥³¡¼¥¹¤Ï¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ç¤â¡¢µå°Ò¤âÀÚ¤ì¤â¤¢¤ëÄ¾µå¤Ç²¡¤¹Åêµå¤ÏÌ¥ÎÏ½½Ê¬¡£±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤ò¹¶¤á¤ë»ÑÀª¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢9»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2Ç¯À¸¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õÅê¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡1Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿Èà¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Û¤ÉÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1²óÀï¤ÎÆØ²ìµ¤ÈæÀï¤Ï7°ÂÂÇ´°Éõ¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¤ËÄ¾ÀÜ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤»î¹ç¡£¤³¤³¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤ÎÀè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3²óÀï¤ÎÄÅÅÄ³Ø±àÀï¤â5°ÂÂÇ´°Éõ¡£¤½¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Î¸©´ôÉì¾¦Àï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¸©´ôÉì¾¦¤¬8¡½7¤Ç±äÄ¹11²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£º£Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë»î¹ç¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¤Ç¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¸©´ôÉì¾¦¤Î¹¶·âÎÏ¡£¿¥ÅÄÅê¼ê¤«¤éÊü¤Ã¤¿6°ÂÂÇ¤Î¤¦¤Á5ËÜ¤¬¡¢ºÇÂ®152¥¥í¤ò¸Ø¤ëÄ¾µå¤ò¿¶¤êÉé¤±¤º¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¶á¤ÎÄ¾µå¤òÁÀ¤¦¡×¤È¤ÎÂÐºö¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÂÇ¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸øÎ©¤ÎÅÁÅý¹»¡£ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿98Ç¯¤«¤é27Ç¯¡£¹Ã»Ò±à¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ëº£Âç²ñ¤ÏÄ«Í¼2ÉôÀ©¤Î³ÈÂç¡£³«ËëÀï¤â¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íè½Õ¤«¤é¤ÏDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·Ê¿§¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¹â¹»Ìîµå¤Î¡ÖÇ®¡×¤Ï¤¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë