「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」のガンプラ「HG 1/144 グスタフ・カール00型」が2026年2月発売決定！【#ガンプラ45周年記念スペシャル配信】
【HG 1/144 グスタフ・カール00型】 2026年2月 発売予定 価格：3,850円
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 グスタフ・カール00型」の情報を公開した。発売は2026年2月を予定しており、価格は3,850円。
本製品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」に登場するMS「グスタフ・カール00型」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化するもの。
今回8月25日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！」にて本製品の原型を初公開しており、つま先などの細かな部分も可動するほか、肩のアームで保持している盾も様々な角度で構えることができる。【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！】
【#ガンプラ 情報解禁】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) August 25, 2025
8月27日(水)予約開始するガンプラ新商品を一部先行公開📢
▼本日17：00より配信予定の番組内で紹介▼https://t.co/jfiMZVJkfk#ガンダム #ハサウェイ #閃光のハサウェイ pic.twitter.com/ZI3FD72pff
(C)創通・サンライズ