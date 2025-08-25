【HG 1/144 グスタフ・カール00型】 2026年2月 発売予定 価格：3,850円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 グスタフ・カール00型」の情報を公開した。発売は2026年2月を予定しており、価格は3,850円。

本製品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」に登場するMS「グスタフ・カール00型」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化するもの。

今回8月25日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！」にて本製品の原型を初公開しており、つま先などの細かな部分も可動するほか、肩のアームで保持している盾も様々な角度で構えることができる。

【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！】

(C)創通・サンライズ