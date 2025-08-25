田中碧所属リーズはダニ・ファルケ体制でプレミアを戦うのは難しいか 0-5大敗で早くも厳しい目
開幕戦でエヴァートン相手に1-0と勝利し、良いスタートを切ったかと思われた昇格組のリーズ・ユナイテッド。しかし第2節ではアーセナルのホームで0-5と大敗を喫してしまい、プレミアリーグの洗礼を受けた。
この大敗で、早くもリーズ指揮官ダニエル・ファルケに対し厳しい指摘が飛んでいる。元マンチェスター・ユナイテッドのガリー・ネビル氏は、アウェイ戦での戦術構築にはもっと工夫が必要だと述べた。『Leeds Live』が伝えている。
リーズはバックラインとフロントラインの連携がうまくいっておらず、ショートパスを繋ぐことも、ロングパスをチャンスに繋げることもできていなかった。ファルケ監督は「より実用的なアプローチに切り替えた」と試合後に説明したが、前線が効果的にロングボールを収めるシーンはほとんどなかった。
『The Times』では、リーズがアーセナルのコーナーキックから失点してしまったのを受け「ファルケ監督は昨年のプレミアリーグをほとんど見ていなかったようだ」と指摘。昨季プレミアを見ていた人なら誰もが知っているアーセナルの作戦に、まんまと引っかかってしまったと報じた。
積極的にパスを繋いでいくことが信条のファルケ監督のサッカーだが、アーセナルのようなレベルのプレッシングを前にすると無効化されてしまい、かといって急造のロングボール戦術も通用しない。かつてノリッジを率いた際にも結果を出せず解任されていたファルケ監督。シーズン開始前にも退任の憶測が飛んでいたが、やはりプレミアリーグレベルでは通用しないのだろうか。