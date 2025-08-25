²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢MF»³Â¼ÏÂÌé¤Î¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¤òÈ¯É½ ¡ÖÂç³Ø»þÂå¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤Î35ºÐ¤¬½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤Ø¡ª
J1¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï25Æü¡¢MF»³Â¼ÏÂÌé¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
»³Â¼¤Ï1989Ç¯12·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î35ºÐ¡£Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤Ç¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ¸«Ãæ³Ø¤«¤é¹ñ¸«¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¡£U-18¤«¤éÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø»þÂå¤Î2010Ç¯¤Ë°ÛÎã¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
2012Ç¯¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ø²ÃÆþ¡£Åö½é¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬½ù¡¹¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Áý¤¨¡¢2016Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¤Ï¥æ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£
2017¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥«¥Ã¥×2´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¤â¤½¤Î¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£¼ç¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤ËÁ°Àþ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
Â¤â¤È¤Îµ»½Ñ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢DF¤Ë²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿2023Ç¯¤ÏÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£34ºÐ¤Ç²£ÉÍFM¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÌò³ä¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»³Â¼¤â¡ªÄ¹ºê¸©½Ð¿È¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ö¸½ÌòºÇ¶¯¤Î5¿Í¡×
²£ÉÍFM¤Ï½µËö¤Î»î¹ç¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È°ú¤Ê¬¤±¡¢¤Ä¤¤¤ËJ2¹ß³Ê·÷¤«¤éÃ¦½Ð¡£ÀïÎÏ¤ÎÀ°Íý¤â¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢35ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤È¤Ê¤ë»³Â¼¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£