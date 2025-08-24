ロックシンガーの矢沢永吉（75）が24日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、好きな飲食チェーン店を明かした。

人気企画「インタビュアー林修」に登場。MCの予備校講師でタレントの林修から「チェーン店フードがお好き？」と聞かれると「僕、なか卯って知らなかったのよ。親子丼好きだから、何かのことでなか卯で食べたじゃないかな。“この親子丼めっちゃうまいな！”って言ったらなか卯だって言うから、俺、行きましたよ。なか卯で親子丼とうどん食べて」と、食チェーンの「なか卯」を絶賛。

また、長女で歌手の矢沢洋子と一緒に暮らしていた時に、洋子が風邪をひいたため「“お前、何か食べたいものある？親子丼どう？”みたいな感じで。“親子丼でいいから”“任せて”ってなか卯の持って来て」と親子の会話も披露。

その後「これ、宣伝じゃない凄い？」と笑い「社長、何かヨロシク！」と呼び掛けると、スタジオの出演者から「これは決まるぞ！」「CM、CM！」などの声が上がった。

さらに「ココイチ大好きだし。カレーとかラーメンって日本人、みんな好きですからね」と、カレーハウスCoCo壱番屋も絶賛すると、林から「ココイチも大宣伝ですよ」と言われ「でもね、お金もういいですもんね」と言われると「金です」と答え、笑いを誘っていた。