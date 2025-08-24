都内からも気軽に行ける、神奈川県の人気観光地・鎌倉。夏休みなどを利用して鎌倉を訪れる家族連れや外国人観光客などで賑わっている。そうしたなか、あるアイドルがSNS上に投稿した“動画”が物議を醸している。

【写真】物議を醸した観光名所での「ぷりぷり」動画…運営は「カルバン・クラインはファッションの認識」と説明

8月15日以降、鎌倉で撮影したとみられる写真や動画をX（旧Twitter）に連日アップしているのは、『ミリオン！ 〜Million Heaven Tokyo〜』というアイドルグループのメンバー『Benjamin パクチー』（以下、パクチー）さんだ。

8月15日、〈街にとけこめてますか？〉（原文ママ、以下同）というコメントとともに1枚の写真をアップ。食べ歩きを楽しめることでも有名なメンチカツ店の前で撮影された写真で、周囲には観光客らしき人々も見えるが、気になるのは彼女の服装だ。Webメディアライターが解説する。

「パクチーさんはグレーのパーカーを羽織っていますが、胸の谷間がかなり大胆に露出している状態でした。彼女が8月16日に〈鎌倉でぷりぷりたんす〉というコメントを添えて公開した動画を見ると、パーカーの中に着用していたのはアメリカのブランド・カルバン・クライン（Calvin Kleinの下着であると確認できます。下は同じくカルバン・クラインのスリープショートパンツとみられます」

パクチーさんはその後も、カフェの入口付近で撮影した動画（8月18日）や写真（8月19日）、食べ歩き動画（8月20日）、飲食店の座席で撮った写真（8月21日）をアップしており、いずれも同じ服装であることから鎌倉で撮影したものとみられる。

「ショートパンツはともかく、着崩していたパーカーの中のカルバン・クラインはアンダーウェアと思われ、Xユーザーの間では賛否両論。昨今、若者やインフルエンサーの間ではカルバン・クラインを着用した写真・動画のアップは割と“普通”で、下着というよりもファッション感覚で“見せてもオーケー”としている層もいます」

ただ、一部のSNSユーザーからは〈観光地で何やってんだ〉〈場所を考えてください〉といった困惑の声も。パクチーさんは普段から露出度の高い姿を投稿しており、そんな彼女を応援するファンも多いが、やはり公共の場、しかも子供も多く歩いている人気の観光地にて“ほぼ下着姿”で胸の谷間を露出していたという点が気になる人も少なくないようだ。

運営の釈明「胸のサイズが小さい場合…」

運営はどのように考えているのか。見解を問うと、運営会社の代表がこのように回答した。

「韓国ではNewJeansさんをはじめとして、ファッションとしてカルバン・クラインを着こなしている認識があります。ですので、ファッションのひとつとしての認識です。音楽フェスや格闘技イベントなどでも、同様のファッションを見かけることはあります。

TPOについてのご指摘に関しては、確かに下着と考える層もいると思うので、そこに関しては仕方がないと思います。ただ胸のサイズが小さい場合、同じように言われているのか？ とは思います」

一方、こうした撮影が行われ、SNSで発信されていることについて、鎌倉市に問い合わせたところ、観光課の担当者が次のように回答した。

「具体的な行動や服装に関しましては、個人にご判断いただく事項ではありますが、観光される際には、他の観光客の皆さまや地域住民の皆さまなど、周囲へのご配慮をお願いいたします。その上で、観光をお楽しみいただければ幸いです。

また本市では、鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例を定めています。車両の通行の妨げになるような方法での撮影などの迷惑行為はお控えいただき、公共の場所におけるマナーと地域住民の生活環境の保全にご理解とご協力をお願いいたします」

プロモーションの方法は、人やグループによってそれぞれ。一方で、TPOをわきまえることも必要だろう。