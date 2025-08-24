早朝のお散歩に出かけたサモエドさん、それでも暑すぎたのか…お散歩拒否を開始。まさかの自分の大きさを全く理解していない、生後8ヵ月のサモエドさんのお姿は記事執筆時点で38万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：早朝に『散歩拒否』をする大型犬→自分の大きさを『全く理解していない光景』】

早朝に『散歩拒否』をする大型犬が…

Xアカウント『@yukimarusamoyed』に投稿されたのは、サモエド「雪丸」くんのお姿。この日も、早朝からお散歩に出かけていたのだといいます。

しかし、早朝とは思えないほどの暑さに見舞われたのだそうで、雪丸くんは完全にお散歩拒否モードに突入した模様。

飼い主さんは少しでも快適にお散歩ができるようにと、時間の調節はもちろんのこと、お散歩前には氷水を準備したり保冷ベストを着せたり…と、十分に準備をしたものの…雪丸くんの『動かない君』は防げなかったのだそう。

「絶対に歩かない、動かない」

強い意志表示を確認したお姉ちゃんは、雪丸くんを抱き上げて帰路につくことに。生後8ヵ月とはいえ、体重は約26キロ…。

立派に成長をしても、心の中はいつまでも赤ちゃんのままで、お姉ちゃんの苦労をよそに『サモエドスマイル』を浮かべる愛おしいお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「でか～！かわいい」「サモ当たりまエドかなという態度」「サモエド飼ってる友人は夏の散歩は散歩の準備から戦争だと言ってましたｗ」「おっきい」など、多くのコメントが寄せられています。

やんちゃな男の子の日常

2024年10月25日生まれの雪丸くんは、わんぱくで甘えん坊な男の子。お姉ちゃん、お兄ちゃんのことも大好きで、お散歩中に抱っこをしてもらったり、宿題の見守り隊をやったりと、その日常はあまりにも尊く微笑ましいもの。

ご家族に溺愛されながら、幸せに暮らす雪丸くんのお姿は、日々多くの人々にサモエドの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

