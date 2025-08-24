プロボクシングWBA、WBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が23日、地元の千葉県松戸市で「天心祭」を開催した。イベントでは友人であるお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）とトークショーも実施。今秋にも世界初挑戦に臨むことを明かし、相手候補に浮上する前WBA世界同級王者・井上拓真（29＝大橋）には挑戦状も叩きつけた。

那須川が自ら企画し開催を実現させたイベント。法被姿での呼び込みに盆踊りと、3000人以上詰めかけたファンの前で、お祭り男はノリノリだった。運営資金は「一試合の（ファイトマネー）半分。何千万円くらい」と打ち明け「お金より“関係ないっしょ、気持ちっしょ”の精神。その代わり僕の試合を見に来てほしい」と、いつもの天心節がさく裂した。

本業では今年6月の世界前哨戦で3―0判定勝ち。11月にもプロ8戦目での世界初挑戦が浮上している。これまでバンタム級戦線をけん引してきたWBC＆IBF世界同級統一王者の中谷潤人（M・T）は、近く両王座を返上する意向。天心は「返上されたら、それをしっかり獲りにいくのは必然的なこと」と空位となるWBC王座を狙うと明言。WBC2位の井上尚弥の弟・拓真との対戦も浮上し「僕はいつでもやる準備はできてますよ、そりゃ」と元世界王者との王座決定戦を歓迎した。

終始ご機嫌だったが、トークショーでは粗品から「KOは？いつすんの？せえよ、はよ」と強烈なツッコミも受ける場面も。24年7月の4戦目を最後にKO勝利からは遠ざかっているが「KOするとかじゃないのよ格闘技は。もちろんしたいけど、やっぱり勝つことが一番大事」と、リング上同様に冷静なカウンターで場を沸かせた。