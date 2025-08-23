磐田vs富山 スタメン発表
[8.23 J2第27節](ヤマハ)
※19:30開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 三浦龍輝
DF 4 松原后
DF 5 江崎巧朗
DF 8 為田大貴
DF 36 リカルド・グラッサ
MF 7 上原力也
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 18 井上潮音
FW 20 佐藤凌我
FW 39 角昂志郎
FW 71 倍井謙
控え
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 38 川口尚紀
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 33 川合徳孟
FW 9 渡邉りょう
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 14 ポラメート・アーウィライ
監督
ジョン・ハッチンソン
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 3 香川勇気
DF 4 神山京右
DF 19 實藤友紀
DF 88 濱託巳
MF 6 瀬良俊太
MF 27 吉平翼
MF 48 植田啓太
FW 11 小川慶治朗
FW 33 高橋馨希
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
MF 14 浦十藏
MF 16 末木裕也
MF 17 井上直輝
MF 18 伊藤拓巳
MF 34 竹中元汰
FW 10 松田力
監督
安達亮
