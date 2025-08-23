[8.23 J2第27節](ヤマハ)

※19:30開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[ジュビロ磐田]

先発

GK 21 三浦龍輝

DF 4 松原后

DF 5 江崎巧朗

DF 8 為田大貴

DF 36 リカルド・グラッサ

MF 7 上原力也

MF 16 グスタボ・シルバ

MF 18 井上潮音

FW 20 佐藤凌我

FW 39 角昂志郎

FW 71 倍井謙

控え

GK 1 川島永嗣

DF 3 森岡陸

DF 38 川口尚紀

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 6 金子大毅

MF 33 川合徳孟

FW 9 渡邉りょう

FW 11 マテウス・ペイショット

FW 14 ポラメート・アーウィライ

監督

ジョン・ハッチンソン

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 3 香川勇気

DF 4 神山京右

DF 19 實藤友紀

DF 88 濱託巳

MF 6 瀬良俊太

MF 27 吉平翼

MF 48 植田啓太

FW 11 小川慶治朗

FW 33 高橋馨希

FW 39 古川真人

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 5 今瀬淳也

DF 23 西矢慎平

MF 14 浦十藏

MF 16 末木裕也

MF 17 井上直輝

MF 18 伊藤拓巳

MF 34 竹中元汰

FW 10 松田力

監督

安達亮