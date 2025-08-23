◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２２日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレス・ダルビッシュ有投手が２２日（日本時間２３日）、本拠のドジャース戦で３勝目を目指して先発した。

初回先頭で大谷翔平と対戦。スイーパーを有効に使ってカウント２−２とすると、６球目、スライダーで一ゴロ。アラエス一塁手が捕って、自らベースに走り込み、大谷より先にベースを踏んだ。２番ベッツを遊ゴロ、３番スミスからは見逃し三振を奪った。

２回も危なげなく３者凡退とし、３回は先頭のパヘスを遊飛。だが８番の伏兵フリーランドに真ん中に入ったスライダーを完璧に打たれ、右翼スタンドに放り込まれた。フリーランドにとってはメジャー１号の記念弾だった。

動揺があったか続く９番ケネディに死球を与え、１死一塁で大谷と２度目の対戦を迎えた。初球の内角へのカットボールをうまく捉えられたが、打球は右翼タティスの正面を突く右直となった。続くベッツを三ゴロに打ち取り、３回を１失点で終えた。

前回登板は１７日（日本時間１８日）、敵地・ドジャース戦で先発。４回で８２球を投げ、３安打４失点、５奪三振で降板して、３勝目を逃した。初回に２被弾４失点で４点のリードを許したが、８回に追いついたため４敗目となる黒星は消えた。大谷翔平投手との今季初対決は右前安打と左飛だった。

右肘炎症で出遅れたダルビッシュは７月７日（同８日）に今季初登板。５登板目だった同３０日（同８月１日）の本拠地・メッツ戦では７回２安打無失点の好投を見せ、日米通算では史上最多となる２０４勝目の今季初勝利をつかんだ。右肘を下げる新フォームに改良したことで制球が安定した。