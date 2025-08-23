【全2回（前編／後編）の前編】

夏の甲子園で初戦を勝ち抜きながら、出場辞退を余儀なくされた広島代表の広陵高校。前代未聞の事態を引き起こしたのは、SNSで立て続けに拡散してしまった「知られざる不祥事」だった。21日、広陵高校は中井哲之監督（63）が退任することを発表したが、屈指の強豪校で、長きにわたって“君臨”した指揮官の光と影に迫る――。

＊＊＊

【写真を見る】「出場した選手にも加害者が」 夏の甲子園で初戦突破した広陵高校野球部のメンバー

広陵は春夏通算で甲子園出場53回、全国制覇3回（いずれも春）の言わずと知れた名門。が、コロナ禍でのチーム感染によるケースを除き、大会期間中の出場辞退は春夏通じて初めて。高校野球史上に残る不祥事となってしまった。

退任することが発表された広陵高校野球部の中井哲之監督

「SNS上で拡散されていた1月の暴力事案について一部で報じられたのを受け、大会が開幕した8月5日、日本高野連は“3月に厳重注意した”と発表。広陵側も6日、その内容を公表しながら“新しい事実が発覚したわけではない”としていました。ところが、1回戦で旭川志峯に勝利した7日、ネットでは2年前に起きていた別の事案が拡散されてしまう。こちらは当時部員だったという生徒が、自らの被害を実名で告発していたのです」（スポーツ紙デスク）

試合終了後、広陵はその「別事案」について確認できなかったとしつつ、第三者委員会を設置して調査中であると説明した。そして、

「これらの事態を受けて10日、広陵の堀正和校長が会見し、大会本部に出場辞退を申し入れて了承されたと発表しました」（同）

「“恫喝”されたとの記述が」

そもそも一連の騒動の発端は、今年1月に野球部の寮で暴力を受けた元生徒の保護者が、7月下旬になってSNS上でその経緯を投稿したことだった。

「そこでは、寮で禁止されているカップ麺を食べたことを複数の先輩からとがめられ、息子が激しい暴力を受けたとつづられています。息子はいったん寮から自宅へと逃げ、“10人以上の上級生に囲まれて『死ぬほど』殴られ蹴られた”と保護者に明かしたという。後日、保護者に連れられて寮に戻るのですが、そこで面談した中井監督から『うそはつくなよ』『（高野連に報告して）2年生の対外試合なくなってもいいんか』などと“恫喝”（どうかつ）されたとも記されています」（前出のデスク）

監督とその息子による暴力

元生徒はその後、再び寮を脱走し、転校を決意。4月から別の高校に通い始めたものの、学校や加害者側からの謝罪もなく、県警に被害届を提出したという。

「これらの投稿がネット上で拡散され、事実の公開などを求めるオンライン署名も始まった。8月に入ると、事案に関与したとみられる部員らの実名など個人情報が別のアカウントでさらされていったのです」（前出のデスク）

さらに、

「7日に拡散した元部員による実名告発でも、今大会に出場した3年生の主力メンバーらの実名が加害者として挙げられています。熱湯をかけられたり性器を触られたりしたといった内容で、こちらも県警に被害届が出されているとのことです」（同）

また、この中では、

「中井監督や、その息子で現在部長を務める惇一氏（30）らが、生徒に暴力を振るうところを目撃したとも記されていたのです」（同）

“中井王国”

1月の事案で広陵側から調査報告を受けた広島県高野連では、前出の堀校長が副会長に就いていた。そのため今回、SNSでは“隠蔽（いんぺい）があったのでは”といった臆測も乱れ飛んだのだが、

「堀校長自身が20年以上前、中井監督の下で数年間、部長を務めており、広陵の実力者はあくまで監督。現在は部長である長男と共に“中井王国”と言っても過言ではありません」

とは、県内のさる野球関係者である。中井監督は1990年4月に27歳で母校・広陵の監督に就いて以降、35年間指揮を執り続けている。自らも80年の春夏には内野手として甲子園に出場。それぞれ4強、8強に進んでいる。当時の指揮官で、後任を中井監督に託した松元信義氏が言う。

「当時はカープで活躍した捕手の原伸次もいましたが、中井は目立たないながらもトップバッターでチームを牽引（けんいん）し、高3の時には副主将でした。その後は大阪商業大へ進みましたが、私が『もし将来、母校で監督に就きたいのなら教員免許を取りなさい』と勧めたところ、その通りにして戻ってきたのです」

就任翌年の選抜大会で優勝

85年に社会科教諭として母校に着任した後は、

「コーチとして私を支えてくれました。そして数年後、ある程度チームを強くしてから中井へバトンタッチしました。次の指導者を選ぶ際は、野球部の伝統を受け継いでいかなくてはならないというのが私の持論。彼は高校時代良い選手でしたが、良いコーチとしてチームに貢献するようになってから監督に就かせるべきだと考えていたのです」（松元氏）

実際に就任翌年、91年の選抜大会で広陵は見事、65年ぶりの全国優勝を遂げている。続けて、

「奥さんはもともと地元のテレビ局で仕事をしていた人で、中井が監督になってから間もなくして結婚しました。その後も中井は元巨人の西村健太朗やソフトバンクの有原航平らを育てています。こうした手腕が認められ、長らく監督を続けているのだと思います」（同）

「先輩からどれだけシバかれてしんどい思いしているか知らんけれど……」

一方で松元氏に今回の不祥事について尋ねると、

「昔の中井ならいざ知らず、今は暴力などあり得ないと思います。ただし、現在も150人以上が寮生活を送っていると聞いています。ある程度、規則を厳しくしなければ部はまとまらなくなるでしょう」

実際に91年3月に卒業した元部員の父が言うには、

「中井監督は、怒ったり褒めたりのメリハリがある方でした。練習中に生徒がミスをするととにかく怒り、延々とノックを受けさせていた。当時は監督も若かったから“ケツバット”もありましたし、練習中に水を飲んだ子も怒鳴られていました」

その3年後に卒業した元部員も、こう明かすのだ。

「私たちの代は、事あるごとに『広陵始まって以来の弱小チーム』と中井監督から言われており、特に厳しく指導されました。監督は当時、寮に週2〜3日寝泊まりしていて、スリッパで廊下を歩く独特の足音を聞くと『今夜は泊まるんだ』と恐れたものです。私自身、複数の上級生に暴力を受けましたが、ある時、監督は『お前ら、先輩からどれだけシバかれてしんどい思いしているか知らんけれど、ワシらの時はこんなもんじゃなかった』と漏らしたことがあります。そういう試練に耐えて若くして監督に就き、そのまま広陵の“伝統”を継承していったのでしょう」

後編【「暴力・体罰の禁止」を無視する悪循環が… なぜ高校野球の体質はいつまでも変わらないのか】では、高校野球の体質が令和になっても大きく変わらない理由について報じる。

「週刊新潮」2025年8月28日号 掲載