ラブホテルのベッドの上で本音をぶつけあう夫婦。妻には夫に言えなかった悩み「子どもは無理なんじゃないか？」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

8月21日（木）に放送された同番組では、芸能人夫婦が“子ども”と“仕事”の問題を本音で語り合う場面があった。

今回は芸能人夫婦でラブホテルに行ってもらい、普段言えない本音を話してもらう企画「本音はベッドの上で」の第2弾を実施。

以前番組にも登場した『女芸人No.1決定戦 THE W 2024』で第3位になりブレイクした女性お笑いコンビ・忠犬立ハチ高の王坂（28歳）と、メディアほぼ初登場だという芸人・ブタエスパーのお銀黒川（27歳）の夫婦に密着した。

11カ月の交際を経て今年1月に結婚した2人だが、妻曰く「出会った日に付き合っているので友達の期間とかもない」という。そのため、お互い日頃思っていることを言い合えないのだとか。

そんな新婚夫婦の妻の悩みは、「子どもは欲しいけど…どちらかが芸人を辞めなきゃいけない？」というもの。

「お互い芸人で子どもを育てるのは無理なんじゃないか？」と考えている妻が、ラブホテルのベッドの上で夫の本音をたしかめることに。

いざベッドに並んで腰かけた2人だが、なかなか話のきっかけを見いだせない。

すると夫のほうから「大前提さ、俺ら自分の意見ださないやん。そこがすごい気になってるというか…」「りさちゃん（妻）にすごい我慢させてるのかなって」と切り出した。

これに妻は「お笑いの話とかもあまりしたくないというか…」と口を開き、「『すごいね』とか『おもしろかったね』とか、すごいセンシティブな問題じゃない？ 私たちにとって」と芸人同士だからこその気持ちをぶつける。

その理由について、「どっちもお笑いを辞めたくない。お笑いって何かきっかけひとつで辞められちゃう。もちろん相方のこともあるけど、子どもを産むってなったから（夫が）普通の会社員になりますとかは…私はしてほしくない」と現在の希望を語った。

これに夫も「芸人を手放したくはないというか、お笑いを辞めたときの共倒れの未来しか見えない」と本音を吐露すると、妻からは「最初の付き合うか付き合わないかくらいのときも、『結婚したい』って言ってた。別に私とってことじゃなくて。『子どもも欲しい』って言ってた」と夫に“子ども願望”があったことを指摘する。

これに夫は「それは自立したお金を持ってる女性と結婚して、俺は芸人でっていうイメージやったから…」「だからそれで言うと人生設計は崩れました」とまさかの返答。

この衝撃発言を聞いた稲田は思わず「は？コイツ」「マジで言わんでいい」と激怒し、ぺえとRIHOも苦笑いする事態となっていた。