【つくれぽ4600件超】冷めてもやわらか！ウマすぎ「鶏むね肉のゴロゴロ焼き」

【秋の大人気おかず vol.1】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2025年秋号』が発売になりました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

コスパ最強の「鶏むね肉」おかずが知りたい！

食材の値段が高騰する中で「鶏むね肉」は家計の強い味方。とはいえ、また鶏むね？と言われないためにも、レパートリーは増やしておきたいですよね。





なんと、つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）は4600件超！みんなが絶賛する鶏むねおかずを食べてみたい！と思い、編集部スタッフが作ってみました。



材料も少なくてうれしい！節約鶏むねレシピ

材料は鶏むね肉と大葉、調味料だけ！ 鶏むね肉は1cmサイズに、大葉は細かく刻んでおきます。







全ての材料をよく混ぜたら準備完了！







スプーンを2本用意して、タネをすくい取り、熱して油をひいたフライパンに落とし、形を整えて焼いていきます。





焼き色がついたら裏返し、フタをして中までしっかり火を通します。





裏面にも焼き色がついたら完成です！





予想をはるかに超えるプルプルのやわらかさにスタッフ一同感激！ 大葉の風味も爽やかで、箸が止まらないほどのおいしさでした。



冷めてもおいしいので、よくお弁当に入れるというメンバーも。大量に作ったら小分けにして冷凍保存しておくと便利ですね。



クックパッドプラスの付録も必見！

今回の『cookpad plus 2025年秋号』の付録は、「ムーミン 磁器のオーバル皿 豪華2枚セット」。ムーミン、スナフキンなどキュートな仲間たちが愛らしいデザインと、リトルミイとそのきょうだいたち、母のミムラ夫人、姉のミムラミムラねえさんが描かれたデザインの2枚。







朝ごはんやデザートにフルーツをのせたり、







お菓子をのせてティータイムにしたりと使い勝手バツグン！







そのうえ、電子レンジ、食洗機にも対応しているので、毎日大活躍すること間違いなしです。

ぜひ、みなさんも人気の鶏むねレシピを作ってみてくださいね。

『cookpad plus 2025年秋号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2025年秋号の巻頭特集は「殿堂入りレシピが満載！秋の人気レシピ大集合」。創刊7周年を記念し、殿堂入りレシピを中心に、昨年の秋にとくに人気だったレシピを一挙公開。その他、「☆栄養士のれしぴ☆さんの蒸しパンレシピ」「ワタナベマキさんの体いたわりサラダ」なども紹介しています。



＞＞＞ 詳しい内容をチェック！





【ご購入はこちらから】



Amazon

