【つくれぽ4600件超】冷めてもやわらか！ウマすぎ「鶏むね肉のゴロゴロ焼き」

【秋の大人気おかず vol.1】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2025年秋号』が発売になりました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

コスパ最強の「鶏むね肉」おかずが知りたい！

食材の値段が高騰する中で「鶏むね肉」は家計の強い味方。とはいえ、また鶏むね？と言われないためにも、レパートリーは増やしておきたいですよね。

2025年8月22日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2025年 秋号』を読んでいたら、気になる鶏むねレシピを発見！


なんと、つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）は4600件超！みんなが絶賛する鶏むねおかずを食べてみたい！と思い、編集部スタッフが作ってみました。


材料も少なくてうれしい！節約鶏むねレシピ

材料は鶏むね肉と大葉、調味料だけ！ 鶏むね肉は1cmサイズに、大葉は細かく刻んでおきます。




全ての材料をよく混ぜたら準備完了！




スプーンを2本用意して、タネをすくい取り、熱して油をひいたフライパンに落とし、形を整えて焼いていきます。




焼き色がついたら裏返し、フタをして中までしっかり火を通します。




裏面にも焼き色がついたら完成です！




予想をはるかに超えるプルプルのやわらかさにスタッフ一同感激！ 大葉の風味も爽やかで、箸が止まらないほどのおいしさでした。


冷めてもおいしいので、よくお弁当に入れるというメンバーも。大量に作ったら小分けにして冷凍保存しておくと便利ですね。


ぜひ、みなさんも人気の鶏むねレシピを作ってみてくださいね。


