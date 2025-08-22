慣れ親しんだ地で輝きを放つ。阪神の井坪陽生外野手（２０）が２１日、２２日からの神宮・ヤクルト３連戦へ闘志を燃やした。関東第一高時代にプレーすることの多かった球場で、快音を響かせる。

井坪にとって、神宮は思い出深い球場だ。高校３年の夏、４試合を戦い２本のホームランを放った。一方で甲子園への夢を絶たれた苦い記憶もある。「負けた場所なんで。そっち（イメージ）の方が強いです」。プロに入り３年目。悔しさを晴らす機会がやってきた。

この日は、ＳＧＬスタジアムでシート打撃に参加。大竹から２本、安打性の当たりを放つなど、鋭いスイングを見せた。「今日はいい感じでした。フォームを小谷野コーチと変えたりして、しっくりきているので、続けていこうかなと思います」と納得の内容だった。

１９日・中日戦（京セラ）で、プロ初打席初ヒットを放った。３年前にドラフトで指名された時より、多くの連絡がきたというが、止めたバットに当たるラッキーな内野安打だったため「まだクリーンヒットを打てていない」と本人も苦笑い。両親も友人も観戦予定だという東京での３連戦。次こそは会心の一打を放つ。