《新作》置くだけで即シャレる♡【3COINS】揃えて使いたい！「バスケット収納」

お部屋をすっきり模様替えしたいなら【3COINS（スリーコインズ）】のバスケットを使って、収納を工夫してみては？ お部屋がおしゃれ空間になりそうな商品をセレクトしました。

編み柄がおしゃれ！「持ち手付き編み柄バスケット」

シーグラス（水草）を編んだナチュラルな風合いが魅力のバスケット。高さ約25 × 直径約27cmでやや深め、持ち手付きで運びやすいのがうれしいポイントです。\1,650（税込）ながらも編み柄が目を惹いて高見えし、部屋のインテリアにもなじみそう。洗い替え用のマットを入れておくだけでもおしゃれに見えるかも。

フォルムが可愛い！「持ち手付き丸っこバスケット」

ころんとしたフォルムが可愛いバスケット。公式サイトに「どんなテイストの空間にも合わせやすい」と書かれている通り、玄関に置いてスリッパ入れにしたり、趣味の道具や本入れにしたりとさまざまな使い道がありそうです。ついいくつも欲しくなってしまうかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A