背番号10は鹿島ユースのストライカー！ U−17日本代表が『リモージュ国際大会』に臨むメンバー22名を発表
８月21日、日本サッカー協会が『リモージュ国際大会』（８月28日〜９月９日/フランス）に臨むU−17日本代表のメンバー22名を発表した。
廣山望監督が率いるU−17日本代表は、現地９月３日にU―17ポルトガル代表、５日にU−17サウジアラビア代表、７日にU−17フランス代表と相まみえる。メンバーは以下のとおりだ。
GK
12 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
１ 松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）
DF
３ 田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）
４ 藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
15 児玉一成（京都サンガF.C. U−18）
２ 藤田明日翔（川崎フロンターレU−18）
16 メンディーサイモン友（流通経済大学付属柏高）
５ 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）
MF
20 瀬口大翔（ヴィッセル神戸U−18）
14 川本大善（柏レイソルU−18）
13 大貫琉偉（鹿島アントラーズユース）
６ 野口蓮斗（サンフレッチェ広島F.Cユース）
17 竹野楓太（神村学園高）
22 姫野誠（ジェフユナイテッド市原・千葉U−18）
21 長南開史（柏レイソルU−18）
19 和田武士（浦和レッドダイヤモンズユース）
FW
９ 瀬尾凌太（桐蔭学園高）
11 浅田大翔（横浜F・マリノス）
７ 小林柚希（RB大宮アルディージャU18）
８ 平島大悟（鹿島アントラーズユース）
18 谷大地（サガン鳥栖U−18）
10 吉田湊海（鹿島アントラーズユース）
背番号10を背負う吉田は、今年４月にサウジアラビアで開催された『AFC U−17アジアカップ サウジアラビア2025』では、第１戦のUAE戦で２ゴール、第２戦のベトナム戦で１ゴールを挙げるなど、大活躍したストライカーだ。フランスの地ではどんな活躍を見せるのか、注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
