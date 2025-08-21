【漫画】24歳女性の部屋がなぜ「ゴミ屋敷」に？　ゴミ屋敷専門の清掃業者の仕事に迫る

『ゴミ屋敷専門パートナーズの現場日報 レベルMAXの人生お片付け』が2025年8月20日（水）にKADOKAWAより発売される。

【画像】ゴミ屋敷清掃企業の仕事・なぜゴミ屋敷になったのかを試し読み

年間4000軒ものゴミ屋敷清掃、不用品回収、ハウスクリーニングを請け負う清掃会社「ゴミ屋敷専門パートナーズ」の活動を公開しているYouTubeチャンネルをもとにコミカライズ書籍化。依頼者側の気持ち、清掃スタッフ側の気持ち、両方を持ち合わせた創作キャラクターが主人公として設定された。

YouTubeチャンネルでは壮絶な汚部屋がスタッフの手によってどんどんきれいに片付いていく爽快感が人気とされ、インパクトや社会性だけでなく、パートナーズの社長・石田とともにスタッフ全員が依頼者に真摯に寄り添い、片付けに取り組む姿が評価されている。

■あらすじブラック企業でいじめに遭いうつを発症、そして退職し無職となった川本千絵美（24）。家から一歩も出られず、一人暮らしの部屋は遂にゴミ屋敷と化した。そんな絶望する千絵美を救ってくれたのは、清掃会社「ゴミ屋敷専門パートナーズ」だった。だが自分と同じようにゴミ屋敷になってしまった依頼主と、依頼主の気持ちに寄り添い丁寧に片づけをしていくパートナーズの社長、そしてスタッフの姿を目の当たりにすることで、千絵美自身も少しずつ気づきを得て、成長していく――。 実際のゴミ屋敷清掃のエピソード事例をもとに、片付けや掃除のノウハウやアドバイスも紹介。部屋だけでなく心もととのう、リアルお片付けストーリーです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）