園内でクマが目撃されたことを受け今月１２日から閉園していた山形市の西蔵王公園について、安全が確認されたとしてきょうから利用が再開されました。

【写真を見る】西蔵王公園が利用再開 園内でのクマ目撃で今月12日から閉園 ごみや食べ残しなどの持ち帰りを（山形）

園では、クマの餌となるごみや食べ残しなどは持ち帰るよう呼びかけています。

午前８時半ごろの山形市の西蔵王公園です。関係者が園に複数ある入口のチェーンを次々と外していきます。

今月１２日の午前１時半ごろ、山形市の西蔵王公園内でクマ１頭の目撃情報がありました。

これを受けて、園では利用者の安全を確保するためとして閉園の措置を取っていました。

クマの目撃情報を受け、園では毎日、朝と夜に爆竹を鳴らしクマを追い払う対策を行ってきたほか、巡回も強化してきたということです。

園によりますと、１２日以降に園内でのクマの目撃情報はなく、安全が確認されたとしてきょうから園の利用を再開することを決めたということです。

きょうは、関係者が入口のチェーンを外した後、クマへの注意を促すポスターを張っていきました。

夏休み中、多くの利用者が見込まれる西蔵王公園。園では引き続き、公園の安全対策を徹底するとしていて、利用者にはごみや食べ残しなどは持ち帰り、安全に楽しんでほしいと呼びかけています。

公園を管理するモンテディオ山形 指定管理部 メンテナンスチーム 伊藤敬二さん「来園する際は、単独は避け複数で来ていただき、鈴やラジオなど音が鳴るものを身に付けて自分の存在を（クマに）示してほしい」

■クマ目撃件数は過去最多

県によりますと、今年に入ってからのクマの目撃件数は今月１７日時点で８３９件に上っています。これは、２００３年の統計開始以降、過去最多ということです。

また、人的被害はこれまでに５件発生していて去年の３件をすでに上回っています。

県では今月末までクマ出没警報を出していて、クマの目撃情報があった地域では

早朝や夜間の不要不急の外出を控えることや、住宅の周囲に果物や野菜、生ゴミなどを放置しないことなどを呼びかけています。